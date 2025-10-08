募款責任額事件鄭麗文向黨喊話 國民黨：依事實說話

國民黨主席18日改選，戰況進入白熱化階段，候選人鄭麗文被指為了參選，才補繳積欠的募款責任額，鄭麗文則喊話黨中央不要成為「謠言製造者」。國民黨發言人楊智伃今天表示，黨中央一直以來都是依照事實說話，都有白紙黑字，記錄相關時間與流程。

國民黨主席改選將於18日舉行投票，鄭麗文近日被爆料曾邀吃「狗肉」；以及在不分區立委任內的黨公職分攤金，選主席前才繳清。鄭麗文指出，競選期間排山倒海的黑函，用莫須有等各種奇怪故事和說法，抹黑中傷她，好像她不是跟其他候選人角逐黨主席，而是跟黨中央競逐，呼籲黨中央不要成為謠言製造者。

楊智伃今天下午在國民黨中常會後受訪表示，黨中央一直都是按照事實說話，無論是黨員繳納黨費，或是募款責任額，黨中央都有明確的白紙黑字，記錄相關時間與流程。

楊智伃強調，黨中央秉持事實說話，期待這次黨主席選舉，能為未來4年全黨團結而努力，而非攻擊黨中央，期待主席候選人用更多方式號召支持者，並再次聲明，鄭麗文是在9月10日完成補繳募款責任額並於之後取得候選人資格，這些都是白紙黑字的事實。

針對明年縣市長選舉提名事宜，國民黨發言人鄧凱勛說明，國民黨長期深耕地方，人才濟濟，在黨中央布局下，很多民代擔任縣市黨部主委，而且都是未來很有機會繼續服務地方的人選，相信黨的提名制度，在未來新任黨主席領導下，會有最智慧的提名方式。