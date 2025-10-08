快訊

「董娘回家了！」 失聯16天 砂石場員工挖到老闆娘遺體

進駐北士科卡關 經濟部長龔明鑫：輝達稱「不排除其他地方」

輕颱「娜克莉」今下午2時生成 未來路徑及影響程度曝光

募款責任額事件鄭麗文向黨喊話 國民黨：依事實說話

中央社／ 台北8日電

國民黨主席18日改選，戰況進入白熱化階段，候選人鄭麗文被指為了參選，才補繳積欠的募款責任額，鄭麗文則喊話黨中央不要成為「謠言製造者」。國民黨發言人楊智伃今天表示，黨中央一直以來都是依照事實說話，都有白紙黑字，記錄相關時間與流程。

國民黨主席改選將於18日舉行投票，鄭麗文近日被爆料曾邀吃「狗肉」；以及在不分區立委任內的黨公職分攤金，選主席前才繳清。鄭麗文指出，競選期間排山倒海的黑函，用莫須有等各種奇怪故事和說法，抹黑中傷她，好像她不是跟其他候選人角逐黨主席，而是跟黨中央競逐，呼籲黨中央不要成為謠言製造者。

楊智伃今天下午在國民黨中常會後受訪表示，黨中央一直都是按照事實說話，無論是黨員繳納黨費，或是募款責任額，黨中央都有明確的白紙黑字，記錄相關時間與流程。

楊智伃強調，黨中央秉持事實說話，期待這次黨主席選舉，能為未來4年全黨團結而努力，而非攻擊黨中央，期待主席候選人用更多方式號召支持者，並再次聲明，鄭麗文是在9月10日完成補繳募款責任額並於之後取得候選人資格，這些都是白紙黑字的事實。

針對明年縣市長選舉提名事宜，國民黨發言人鄧凱勛說明，國民黨長期深耕地方，人才濟濟，在黨中央布局下，很多民代擔任縣市黨部主委，而且都是未來很有機會繼續服務地方的人選，相信黨的提名制度，在未來新任黨主席領導下，會有最智慧的提名方式。

國民黨 鄭麗文

延伸閱讀

鄭麗文：當行動黨主席突圍南台灣 打破綠色執政的魔咒

訪高市早苗受議論 鄭麗文台南政見會講清楚說明白

批鄭麗文挾高市羞辱國民黨 張亞中：當黨員都不合格

國民黨主席選舉倒數黃敏惠未表態 郝龍斌、鄭麗文組織動員搶嘉義選票

相關新聞

新生代提問「如何撕下年輕人討厭國民黨標籤？」 郝龍斌這樣說

國民黨主席候選人郝龍斌今天中午拜會議會國民黨團「吃便當交流」，有意參與2026年台南市議員的年輕參選人也出席犀利提問，「...

駁斥反惡罷沒出力謠言 郝龍斌：惡意中傷對黨沒幫助

國民黨主席選舉倒數10天，候選人郝龍斌遭質疑反惡罷期間沒有出力，郝龍斌今駁斥謠言，強調凡走過必留下痕跡，質疑他對黨與同志...

張善政挺郝龍斌任黨魁 近張人士：重要首長不能置身事外

國民黨主席選舉戰況激烈，桃園市長張善政表態支持候選人郝龍斌。近張人士表示，張善政認為，身為黨內重要執政首長，一定不能置身...

張榮味、林水樹力挺 郝龍斌嘉義東石造勢爭取黨員支持

國民黨黨主席候選人、台北市前市長郝龍斌今天南下嘉義縣東石鄉海龍園餐廳，出席由雲林縣前縣長張榮味、嘉義區漁會榮譽理事長林水...

稱獲張善政、侯友宜力挺 郝龍斌：拚團結2028下架民進黨

國民黨主席候選人郝龍斌今天在在臉書公開拜會桃園市長張善政的影片，張善政當面給予祝福，並公開表態稱，「我覺得你（郝龍斌）應...

郝龍斌拜會台南市議會國民黨團 批賴清德本命區失民心拚2026翻轉

國民黨主席候選人郝龍斌今天拜會台南市議會國民黨團，感謝黨團邀請並向議員們說明參選理念與未來施政方向。他表示，此行最重要的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。