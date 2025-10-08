新生代提問「如何撕下年輕人討厭國民黨標籤？」 郝龍斌這樣說
國民黨主席候選人郝龍斌今天中午拜會議會國民黨團「吃便當交流」，有意參與2026年台南市議員的年輕參選人也出席犀利提問，「有何方法撕下年輕人討厭國民黨的標籤？」以及「藍白合」議題，郝龍斌回應要加權讓年輕人出頭，國民黨的候選人夠強，藍白合才契合。
國民黨新生代市議員參選人尤淨寬、李佳蓉、歐政豪、葉翰勳、陳冠諭、辛晴晴等人出席並直言，國民黨真的缺少核心思想，年輕人很想知道國民黨的主流態度是甚麼？如何凝聚年輕人的共識？年輕人不知道國民黨為台灣做了甚麼好事？該如何解決這些問題？
郝龍斌表示，大家都關心藍白合問題，國民黨要先強候選人要夠強，藍白合才能契合，培養年輕人就是要「加權」，加權才能讓年輕人出頭，中華文化是我們的根，也是國民黨的核心價值，要讓年輕人接受國民黨，這個黨就要接地氣，要了解年輕人心聲並解決他們生、養、教、居家的在地問題，
書記長林燕祝表示，黨團全力歡迎所有黨主席候選人前來拜會，大家相互交流下，一定能迸出火花，台南是賴清德總統的本命區，很高興有多位世代傳承新人要出馬參選，黨團會全力培養新人，希望能有更多女性生力軍加入國民黨參選，2026絕不能掉任何一席。
議員王家貞、盧崑福、林美燕、曾培雅、方一峰、尤榮智、蔡淑惠、吳禹寰表示，希望黨中央能重視中南部，多到地方跟民代和鄉親見面，因為黨中央跟地方的距離太遠，更希望未來主席能想到，不讓年輕人討厭國民黨的方法！
郝龍斌說，他若當選主席，行動中常會每個月一定輪流到台南高雄召開，並利用新媒體力量，為國民黨加分，為南部加分， 2026是台南高雄最有贏的機會，若打贏這場選戰，國民黨將會士氣大振。
