駁斥反惡罷沒出力謠言 郝龍斌：惡意中傷對黨沒幫助

國民黨主席選舉倒數10天，候選人郝龍斌遭質疑反惡罷期間沒有出力，郝龍斌今駁斥謠言，強調凡走過必留下痕跡，質疑他對黨與同志沒有幫助，完全是惡意中傷的謠言；「為了打擊郝龍斌而破壞黨內團結，就是國民黨的罪人。」

郝龍斌說，他參選黨主席以來被很多謠言困擾，他寧願相信單純是因訊息落差而產生誤解，不是有同志惡意散播假消息，企圖透過負面選舉勝之不武。因為這些謠言對他的人格造成傷害，或者抹滅他對黨的付出，可能會打擊支持者，所以有必要加以澄清。

郝龍斌表示，民進黨執政無能，企圖操弄政治鬥爭轉移焦點，所以發動大惡罷「打掉雜質」，想罷免國民黨所有立委，所幸人民的眼睛都是雪亮的，加上有一個團結的國民黨，以及友軍民眾黨的大力支援，終於讓大惡罷大失敗。

郝龍斌說，大家回想，身為戰鬥藍發起人，當中選會宣布726投票日隔天，戰鬥藍立即在台北市榮星花園發動藍軍第一場大型造勢，這也是台中市長盧秀燕結束議會質詢後，參與的第一場反惡罷活動，當天戰鬥藍沒有動員就把場地擠爆，很多立委都反映，多虧這場活動才把反罷氣勢拉抬起來。

郝龍斌說，反惡罷期間，只要同志有需要，他一定來者不拒，站台、錄影片、政策說明會無役不與，甚至在大家資源缺乏的時刻，也替不少立委募款，他不大肆宣傳，因為認為這是身為曾是從政黨員、前副主席的義無反顧。

郝龍斌說，不只協助反惡罷，更早的基隆市長謝國樑罷免案，以及「罷雙吳」（罷免吳沛憶、吳思瑤），他也義不容辭提供各種支援。他當選主席，一定會當團結全黨的桶箍，贏得2026、2028大選，重返執政。