張善政挺郝龍斌任黨魁 近張人士：重要首長不能置身事外
國民黨主席選舉戰況激烈，桃園市長張善政表態支持候選人郝龍斌。近張人士表示，張善政認為，身為黨內重要執政首長，一定不能置身事外；而郝龍斌務實中道的路線與自己較為相近，因此願意給予支持。
張善政表示，郝龍斌擔任過八年台北市長，不管與議會、議員打交道都很有經驗，行事作風也很穩健，大家都看到郝龍斌的能力。黨主席最重要的任務，是能把藍營在各地方的能量統合起來，展現國民黨的整體力量。在2028拿回政權，郝龍斌應該是當然人選。
近張人士表示，昨天上午雙方通話後，晚上隨即安排會面，因張善政白天公務行程滿檔，張善政特地請郝龍斌晚上到官邸深聊，兩人一直談到10時多，對許多公共事務交換意見。張善政也認為，郝龍斌務實中道的路線，與自己較為相近，因此願意給予支持。
該名人士也提到，張善政尊重所有願意出來承擔責任的候選人，但若說他心中沒有屬意較為適合的人選，也不太合理。包括新北市長侯友宜在內，地方首長考慮的是如何贏的多數民眾的支持，並不是比誰的同溫層最厚，務實和中道，才能維繫住國民黨在社會大眾心理，好不容易慢慢累積起來的信任資本。
該名人士強調，張善政非常尊重所有願意承擔責任的黨內同志，也了解此時任何動作都可能會引起不同陣營支持者的不滿，但身為黨內重要執政首長，一定不能置身事外。
