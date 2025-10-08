快訊

YTR爆林口幼兒園師用膠帶封幼童口、關小黑屋 新北議員公布幼兒園名稱

「好小子」顏正國肺腺癌病逝 為何發現總是晚期？醫揭隱形殺手1特點難防

台北市要發錢了？北市議會藍綠黨團有共識 都要提普發現金

張善政挺郝龍斌任黨魁 近張人士：重要首長不能置身事外

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席候選人郝龍斌今貼出拜會桃園市長張善政的影片，張善政表示，黨主席最重要的任務是統合藍營各地方的能量，郝龍斌應是「當然人選」，很多人有很深的期待，預祝郝一切順利成功。圖／取自郝龍斌臉書
國民黨主席候選人郝龍斌今貼出拜會桃園市長張善政的影片，張善政表示，黨主席最重要的任務是統合藍營各地方的能量，郝龍斌應是「當然人選」，很多人有很深的期待，預祝郝一切順利成功。圖／取自郝龍斌臉書

國民黨主席選舉戰況激烈，桃園市長張善政表態支持候選人郝龍斌。近張人士表示，張善政認為，身為黨內重要執政首長，一定不能置身事外；而郝龍斌務實中道的路線與自己較為相近，因此願意給予支持。

張善政表示，郝龍斌擔任過八年台北市長，不管與議會、議員打交道都很有經驗，行事作風也很穩健，大家都看到郝龍斌的能力。黨主席最重要的任務，是能把藍營在各地方的能量統合起來，展現國民黨的整體力量。在2028拿回政權，郝龍斌應該是當然人選。

近張人士表示，昨天上午雙方通話後，晚上隨即安排會面，因張善政白天公務行程滿檔，張善政特地請郝龍斌晚上到官邸深聊，兩人一直談到10時多，對許多公共事務交換意見。張善政也認為，郝龍斌務實中道的路線，與自己較為相近，因此願意給予支持。

該名人士也提到，張善政尊重所有願意出來承擔責任的候選人，但若說他心中沒有屬意較為適合的人選，也不太合理。包括新北市長侯友宜在內，地方首長考慮的是如何贏的多數民眾的支持，並不是比誰的同溫層最厚，務實和中道，才能維繫住國民黨在社會大眾心理，好不容易慢慢累積起來的信任資本。

該名人士強調，張善政非常尊重所有願意承擔責任的黨內同志，也了解此時任何動作都可能會引起不同陣營支持者的不滿，但身為黨內重要執政首長，一定不能置身事外。

張善政 郝龍斌 國民黨 黨主席

延伸閱讀

張榮味、林水樹力挺 郝龍斌嘉義東石造勢爭取黨員支持

稱獲張善政、侯友宜力挺 郝龍斌：拚團結2028下架民進黨

爭取輝達落腳桃園 張善政：記取台積電教訓不會公開講如何做

郝龍斌拜會台南市議會國民黨團 批賴清德本命區失民心拚2026翻轉

相關新聞

張善政挺郝龍斌任黨魁 近張人士：重要首長不能置身事外

國民黨主席選舉戰況激烈，桃園市長張善政表態支持候選人郝龍斌。近張人士表示，張善政認為，身為黨內重要執政首長，一定不能置身...

駁斥反惡罷沒出力謠言 郝龍斌：惡意中傷對黨沒幫助

國民黨主席選舉倒數10天，候選人郝龍斌遭質疑反惡罷期間沒有出力，郝龍斌今駁斥謠言，強調凡走過必留下痕跡，質疑他對黨與同志...

張榮味、林水樹力挺 郝龍斌嘉義東石造勢爭取黨員支持

國民黨黨主席候選人、台北市前市長郝龍斌今天南下嘉義縣東石鄉海龍園餐廳，出席由雲林縣前縣長張榮味、嘉義區漁會榮譽理事長林水...

稱獲張善政、侯友宜力挺 郝龍斌：拚團結2028下架民進黨

國民黨主席候選人郝龍斌今天在在臉書公開拜會桃園市長張善政的影片，張善政當面給予祝福，並公開表態稱，「我覺得你（郝龍斌）應...

郝龍斌拜會台南市議會國民黨團 批賴清德本命區失民心拚2026翻轉

國民黨主席候選人郝龍斌今天拜會台南市議會國民黨團，感謝黨團邀請並向議員們說明參選理念與未來施政方向。他表示，此行最重要的...

鄭麗文：當行動黨主席突圍南台灣 打破綠色執政的魔咒

國民黨黨主席候選人鄭麗文今在台南的政見座談會上發表政見，強調，國民黨必須「脫胎換骨、耳目一新」，並承諾將當選後將以「行動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。