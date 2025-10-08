快訊

住養生村先辦安養信託 專款專用不怕養老金被騙光

同是肺腺癌末期！顏正國、汪建民相隔一年同日病逝 醫籲警覺肺腺癌警訊

行動電源自燃頻傳 高鐵公告勿放行李或背包充電 「要視線可及之處」

張榮味、林水樹力挺 郝龍斌嘉義東石造勢爭取黨員支持

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

國民黨黨主席候選人、台北市前市長郝龍斌今天南下嘉義縣東石鄉海龍園餐廳，出席由雲林縣前縣長張榮味、嘉義區漁會榮譽理事長林水樹召集的黨員聚會，現場湧入上百名地方黨員、議員及意見領袖，氣氛熱烈。張榮味盛讚郝龍斌「最適當、有經驗、政通人和」，力挺郝接掌國民黨。

郝龍斌坦言，由於起步較晚，必須加緊腳步與地方黨員接觸。他指出，國民黨目前每月開銷高達1000至1500萬元，財務問題是黨務運作的關鍵。他強調自己具備豐富的行政與募款經驗，曾在花蓮災情中2天募得700萬元與3000個電鍋，未來若當選主席，將確保黨務經費充足，讓候選人「安心打選戰」。

郝龍斌直言，2026年地方選舉國民黨若在高雄、台南「天怒人怨」的氛圍下仍無法攻下任何一都，黨主席就應下台負責。他表示，這番公開宣示展現破釜沉舟的決心與戰鬥力，讓國民黨有一拚的氣勢。

對於黨員提出黨內紛爭問題，郝龍斌表示，國民黨2次總統大選失利主因在於「外鬥外行、內鬥內行」，未來黨主席的責任是促進世代交替與黨內和諧。他回顧自己在台北、台中、高雄、嘉義、台南等地培養超過30名青年議員的經驗，強調自己有整合各方戰將的能力。

有黨員關切藍白合作議題及他與柯文哲的過往爭議，郝龍斌澄清，雖曾在大巨蛋議題上有不同看法，但從未攻擊柯，甚至在柯遭羈押時公開聲援。他認為自己是最能與民眾黨溝通、推動藍白合作的人選，但強調必須「先讓國民黨強起來，再來談合作」。

本次活動由張榮味、林水樹牽頭，國民黨籍議員、鄉鎮市長及意見領袖幾乎全員到齊。據悉林水樹並非國民黨員，他低調表示，和郝是朋友，盡地主之宜。張榮味更直言郝是「最適當人選」，可望為國民黨注入新動能。

前台北市長郝龍斌東石爭取黨員支持。記者李宗祐／攝影
前台北市長郝龍斌東石爭取黨員支持。記者李宗祐／攝影
前台北市長郝龍斌嘉義縣東石爭取黨員支持，獲現場熱情支持。記者李宗祐／攝影
前台北市長郝龍斌嘉義縣東石爭取黨員支持，獲現場熱情支持。記者李宗祐／攝影
前台北市長郝龍斌東石爭取黨員支持。記者李宗祐／攝影
前台北市長郝龍斌東石爭取黨員支持。記者李宗祐／攝影
本次聚會據悉由林水樹（右）等人牽線，他表示只是盡地主之宜。記者李宗祐／攝影
本次聚會據悉由林水樹（右）等人牽線，他表示只是盡地主之宜。記者李宗祐／攝影
前台北市長郝龍斌東石爭取黨員支持。記者李宗祐／攝影
前台北市長郝龍斌東石爭取黨員支持。記者李宗祐／攝影

國民黨 郝龍斌 張榮味 黨主席

延伸閱讀

稱獲張善政、侯友宜力挺 郝龍斌：拚團結2028下架民進黨

郝龍斌拜會台南市議會國民黨團 批賴清德本命區失民心拚2026翻轉

與郝龍斌見面談了什麼？侯友宜：國民黨需要務實穩健的領導人

國民黨主席選舉倒數 張善政讚郝龍斌是主席「當然人選」

相關新聞

國民黨主席選舉倒數黃敏惠未表態 郝龍斌、鄭麗文組織動員搶嘉義選票

國民黨主席選舉最後倒數，各陣營全力衝刺。藍營執政的嘉義市被視為兵家必爭之地，市長兼黨副主席黃敏惠擁有強大地方實力，成為候...

批鄭麗文挾高市羞辱國民黨 張亞中：當黨員都不合格

國民黨主席選舉白熱化，候選人張亞中近日砲火四射，批評鄭麗文「挾高市自重」是羞辱國民黨，直到現在還不知自己錯在哪裡；他今也...

國民黨主席選舉倒數 張善政讚郝龍斌是主席「當然人選」

國民黨主席選舉倒數10天，候選人郝龍斌今貼出拜會桃園市長張善政的影片，張善政表示，黨主席最重要的任務是統合藍營各地方的能...

張榮味、林水樹力挺 郝龍斌嘉義東石造勢爭取黨員支持

國民黨黨主席候選人、台北市前市長郝龍斌今天南下嘉義縣東石鄉海龍園餐廳，出席由雲林縣前縣長張榮味、嘉義區漁會榮譽理事長林水...

稱獲張善政、侯友宜力挺 郝龍斌：拚團結2028下架民進黨

國民黨主席候選人郝龍斌今天在在臉書公開拜會桃園市長張善政的影片，張善政當面給予祝福，並公開表態稱，「我覺得你（郝龍斌）應...

郝龍斌拜會台南市議會國民黨團 批賴清德本命區失民心拚2026翻轉

國民黨主席候選人郝龍斌今天拜會台南市議會國民黨團，感謝黨團邀請並向議員們說明參選理念與未來施政方向。他表示，此行最重要的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。