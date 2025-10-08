張榮味、林水樹力挺 郝龍斌嘉義東石造勢爭取黨員支持

國民黨黨主席候選人、台北市前市長郝龍斌今天南下嘉義縣東石鄉海龍園餐廳，出席由雲林縣前縣長張榮味、嘉義區漁會榮譽理事長林水樹召集的黨員聚會，現場湧入上百名地方黨員、議員及意見領袖，氣氛熱烈。張榮味盛讚郝龍斌「最適當、有經驗、政通人和」，力挺郝接掌國民黨。

郝龍斌坦言，由於起步較晚，必須加緊腳步與地方黨員接觸。他指出，國民黨目前每月開銷高達1000至1500萬元，財務問題是黨務運作的關鍵。他強調自己具備豐富的行政與募款經驗，曾在花蓮災情中2天募得700萬元與3000個電鍋，未來若當選主席，將確保黨務經費充足，讓候選人「安心打選戰」。

郝龍斌直言，2026年地方選舉國民黨若在高雄、台南「天怒人怨」的氛圍下仍無法攻下任何一都，黨主席就應下台負責。他表示，這番公開宣示展現破釜沉舟的決心與戰鬥力，讓國民黨有一拚的氣勢。

對於黨員提出黨內紛爭問題，郝龍斌表示，國民黨2次總統大選失利主因在於「外鬥外行、內鬥內行」，未來黨主席的責任是促進世代交替與黨內和諧。他回顧自己在台北、台中、高雄、嘉義、台南等地培養超過30名青年議員的經驗，強調自己有整合各方戰將的能力。

有黨員關切藍白合作議題及他與柯文哲的過往爭議，郝龍斌澄清，雖曾在大巨蛋議題上有不同看法，但從未攻擊柯，甚至在柯遭羈押時公開聲援。他認為自己是最能與民眾黨溝通、推動藍白合作的人選，但強調必須「先讓國民黨強起來，再來談合作」。