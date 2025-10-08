稱獲張善政、侯友宜力挺 郝龍斌：拚團結2028下架民進黨

國民黨主席候選人郝龍斌今天在在臉書公開拜會桃園市長張善政的影片，張善政當面給予祝福，並公開表態稱，「我覺得你（郝龍斌）應該是當然人選。」

郝龍斌中午拜會台南市議會國民黨團時回應說，桃園市長張善政也力挺，回憶兩人曾在他任台北市長、張任政務委員時共事，了解其具執行力與團隊整合能力。張善政強調，黨主席須與縣市首長、議會與議員熟稔，認為郝具備整合15縣市、制衡民進黨的能力。

郝龍斌說，他將全力團結縣市首長、議長與各級公職，打造強大戰隊，力拚2026地方選舉勝利，並在2028年下架民進黨。