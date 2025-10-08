郝龍斌拜會台南市議會國民黨團 批賴清德本命區失民心拚2026翻轉
國民黨主席候選人郝龍斌今天拜會台南市議會國民黨團，感謝黨團邀請並向議員們說明參選理念與未來施政方向。他表示，此行最重要的目的除了報告參選原因外，也希望爭取台南黨團及議員們的全力支持。
郝龍斌指出，目前選情相當緊繃，特別是在台南這塊艱困選區，更需要地方議員積極協助拉票與宣傳理念，他強調，若能順利當選黨主席，未來將與台南市議會黨團建立更緊密的合作關係，共同為2026年市長選舉奠定基礎。
郝龍斌提到，看到現在台南有光電弊案，甚至在災情的時候，國軍救災卻因賴清德總統沒有積極來救災，已經造成民怨的高漲，希望2026年台南能夠翻轉，而2026年要翻轉，除了謝龍介候選人全力以赴以外，還需要我們台南議會黨團跟黨中央集體的努力。期許黨內上下團結一致，讓藍軍在台南重返執政。
