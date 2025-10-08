郝龍斌拜會台南市議會國民黨團 批賴清德本命區失民心拚2026翻轉

國民黨主席候選人郝龍斌今天拜會台南市議會國民黨團，感謝黨團邀請並向議員們說明參選理念與未來施政方向。他表示，此行最重要的目的除了報告參選原因外，也希望爭取台南黨團及議員們的全力支持。

郝龍斌指出，目前選情相當緊繃，特別是在台南這塊艱困選區，更需要地方議員積極協助拉票與宣傳理念，他強調，若能順利當選黨主席，未來將與台南市議會黨團建立更緊密的合作關係，共同為2026年市長選舉奠定基礎。