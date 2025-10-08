鄭麗文：當行動黨主席突圍南台灣 打破綠色執政的魔咒

國民黨黨主席候選人鄭麗文今在台南的政見座談會上發表政見，強調，國民黨必須「脫胎換骨、耳目一新」，並承諾將當選後將以「行動黨主席」的身分，經常坐鎮南台灣，將台南和高雄視為明年選舉的「重中之重」，也回應黨員的提問，強調會恢復黃復興黨部的榮譽。

中央軍事院校校友會、黃埔三軍五校校友會今天上午在台南市勞工中心舉辦鄭麗文政見座談會，除了藍營人士及許多黨員參加，白營蘭市也來共襄盛舉。鄭麗文指出，未來當選後，她將把主要時間放在南台灣，目標是「全力衝刺，翻轉南台灣」，打破「綠色執政的魔咒」。

會上有人對台南鐵路地下化延宕數十年，明年底才要完工，以及台南是六都中唯一沒有捷運的城市表達關切。鄭麗文批民進黨在台南常年執政的結果，導致過於傲慢，不在乎老百姓需求。鄭麗文承諾，國民黨要重振旗鼓，重創經濟奇蹟，反觀民進黨執政下，外資不敢來台投資，且台灣正被關稅海嘯的風險所籠罩。強調，台南已不再是民進黨隨便提名一個「西瓜」就能贏的地方。

有白營人士關心藍白合作，鄭麗文說， 合作必須是「1 加 1 大於二」，旨在對外拓展，把餅做大，而不是互相蠶食。最終目標是將綠營版圖「壓縮到最小」，將非綠營版圖盡量做大。她也針對 議員提名，說提名新人是為了增加席次，而非減少現有席次，必須秉持「現任優先」的原則，同時適度擴大版圖，並充分尊重地方市長候選人及地方生態。

鄭麗文強調，團結必須建立在明確的遊戲規則之上，因此從參選開始便強力主張「制度、制度、制度」，期望透過這次選舉，讓大家對國民黨「刮目相看」。

有黨員對黃復興黨部被取消示不解與遺憾，要求恢復黃復興。鄭麗文說，中國國民黨與中華民國「命運與共，休戚與共」，黃復興黨部是國民黨最忠誠的部隊。 她認為黃復興黨部不是一句話能取消或恢復的，最重要的是要重建他們的「榮譽」，成為國民黨最具戰鬥力的隊伍。