訪高市早苗受議論 鄭麗文台南政見會講清楚說明白

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
國民黨主席候選人鄭麗文今天在台南政見會上針對要拜訪日本自民黨新總裁高市早苗議題，講清楚說明白。記者鄭惠仁／攝影
國民黨主席候選人鄭麗文今天在台南政見會上針對要拜訪日本自民黨新總裁高市早苗議題，講清楚說明白。記者鄭惠仁／攝影

國民黨主席候選人張亞中日前在政見會上批候選人鄭麗文說若當黨魁，要去拜會日本資民黨總裁高市早苗，批是「挾高市自重」聽不下去。鄭麗文今天在南市政見發表會完整陳述理念，強調政黨外交有必要向國際社會表達立場，國民黨要讓「台灣沒事」，而不是像民進黨的「台灣有事，日本有事」，只要自己人不打自己人，外力就沒有見縫插針的機會，台灣就不會淪為強權的棋子與籌碼。

鄭麗文表示，高市早苗是剛出爐的日本執政黨自民黨的新總裁，而且應可能成為日本的新首相。而國民黨也即將要執政。因此國民黨的政黨外交、台日關係都很重要。她說， 高市早苗的行徑我們不能認同，不管是去拜靖國神社，不承認大屠殺等等。但也正因為如此，更要當面地跟她對等、尊嚴地讓她了解即將執政的國民黨是如何看待兩岸關係，如何看待歷史問題。

鄭麗文強調，「 我們不是民進黨。所以我們在面對日本的時候，絕對不會自我矮化，也不會刻意地去討好跟迎合。」、「 我們不仇日，我們反對的是軍國主義殖民主義。」

她指出， 政黨外交有必要向國際社會清楚地表達國民黨的立場。國民黨絕不是像民進黨去附和什麼台灣未定論。民進黨主張「台灣有事，日本有事」，但國民黨是要讓台灣沒事。 關鍵在什麼？是兩岸關係。兩岸自己人不打自己人，不自相殘殺。那外界就沒有見縫插針的機會。台灣為什麼會淪為地緣政治，會淪為強權的棋子跟籌碼呢？ 如果兩岸可以直接對話溝通和解，就沒有這個問題了。

