與郝龍斌見面談了什麼？侯友宜：國民黨需要務實穩健的領導人

國民黨主席選舉將於18日投票，新北市長侯友宜日前與主席候選人郝龍斌日前見面，被問及兩人談了哪些議題，侯友宜表示，出來競選黨主席都是承擔跟責任，國民黨需要務實穩健的領導人。

侯友宜今受訪表示，每一個人面對國家一定要用大義的精神，中華民國是我們的國家，台灣是我們的家，在這塊土地長大，我心和心連在一起，國家面對國際情勢、地緣的政治，更應該團結在一起。

另媒體詢問，侯友宜與郝龍斌見面談哪些議題，侯友宜表示，出來競選黨主席都是承擔跟責任，那國民黨需要務實穩健的領導人，更重要的，每個人都有不同的理念跟想法，在理念跟想法彼此之間互相激盪以後，大家一定要團結共同面對，尤其現在國內外大家其實都非常的辛苦，以及挑戰性很大，願意承擔，大家就要彼此之間互相包容，團結在一起，共同接受挑戰、承擔，一起加油。