鄭麗文：國民黨要讓中生代接棒 團結在野力量

中國國民黨主席候選人鄭麗文今天表示，國民黨不能再垂頭喪氣，暮氣沉沉，而是要脫胎換骨，讓中生代接棒，團結黨內、藍白及在野力量。

鄭麗文今天在台南市南門勞工育樂中心座談，聽取黨員意見。她說，這是雙向溝通，尤其是黨在台南發展困境、問題在哪裡，台南需要黨做什麼事情、扮演什麼角色及什麼樣的黨主席。

鄭麗文強調「制度」說，這不是要算過去的帳或檢討錯誤，而是避免未來犯一樣的錯誤，大家對遊戲規則心服口服才能團結，「我們必須要贏，首先要尊重制度，從這次黨主席選舉開始」。

她表示，成功的黨主席選舉，讓大家重新對國民黨刮目相看，她的參選得到台灣社會高度關注，若年輕人開始關注國民黨，難道不是好事嗎？這只是第一步而已。

鄭麗文說，走遍中台灣及南台灣接觸非常多黨員，大家都有共同想法，就是要脫胎換骨、耳目一新，讓中生代接棒，國民黨不能再讓大家覺得垂頭喪氣，暮氣沉沉，而是要振衰起敝、世代接棒，黨內老中青團結一致。

她說，國家、歷史及未來已走到關鍵十字路口，只有國民黨才能扮演重新開創兩岸和平關鍵角色，穩住台海局勢，重新讓大家對台灣有信心，再創經濟奇蹟、再造護國神山，讓大家看到國民黨對時代任務有清楚認知，有能力回應時代挑戰。

鄭麗文表示，大家對台灣未來憂心忡忡，不知何時會打仗，不知何時會被關稅壓垮淹沒，「難道戰後成功重建，經濟、民主奇蹟要毀在這一代手裡嗎」？

她說，明年選舉至關重要，國民黨在中北四都穩紮穩打，繼續連任執政，南高也有重大突破機會，自己將是行動黨主席，主要時間會放在南台灣，坐鎮南台灣，全力衝破南台灣綠色執政魔咒，「台南也不再是提名一個西瓜就會贏」。