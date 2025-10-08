批鄭麗文挾高市羞辱國民黨 張亞中：當黨員都不合格

國民黨主席選舉白熱化，候選人張亞中近日砲火四射，批評鄭麗文「挾高市自重」是羞辱國民黨，直到現在還不知自己錯在哪裡；他今也喊話，樂於和郝龍斌就兩岸關係請益並交換看法，期待早日實踐。

對於鄭麗文日前表示，若當選黨主席，有意拜會日本資民黨總裁高市早苗，引發質疑。張亞中表示，鄭麗文對高市早苗的政治立場完全清楚，但將來還是要去主動拜訪，因為這是「政黨外交」。這種「挾高市自重」的發言，他實在聽不下去了。

張亞中說，鄭麗文已經知道高市經常去靖國神社，否認日本侵華戰爭，不承認有南京大屠殺，否認731部隊慘無人道的惡行，歌頌甲級戰犯，認為慰安婦是自願的，但是鄭覺得這些都不會影響她透過高市推動台日關係、國民黨與自民黨的關係。

張亞中質疑，這種思維與民進黨的史觀與作為有什麼不同？鄭麗文對於歷史的認識既貧乏又扭曲，已經低於他可以容忍的底限。鄭對於中華民族的曾經屈辱是如此不在乎，因此，他才在昨日政見會時臨時決定再給予譴責。

張亞中重批，他已經不是以一個參選對手的身分發言，而是以一個黨員，一個國民，一個中華民族一份子的身分發言。鄭麗文的這種歷史認知，不只不配當國民黨的主席，連當個黨員都不合格。國民黨近年來思想貧乏，史觀不清，鄭今天再度肯定高市的發言，如果黨員還沒有認識到問題的嚴重性，那國民黨也可以散了。

此外，昨天在台中的黨主席選舉政見會中，郝龍斌公開承諾，邀請有意願者與他就兩岸關係，展開一對一的公開辯論。張亞中說，兩岸關係何去何從，攸關國民黨與台灣的未來。郝龍斌願意就此議題凝聚黨員共識，勇氣與格局令人敬佩，期待早日實踐。有關時間地點方式，將會與競選團隊聯絡。