聽新聞
0:00 / 0:00
批鄭麗文挾高市羞辱國民黨 張亞中：當黨員都不合格
國民黨主席選舉白熱化，候選人張亞中近日砲火四射，批評鄭麗文「挾高市自重」是羞辱國民黨，直到現在還不知自己錯在哪裡；他今也喊話，樂於和郝龍斌就兩岸關係請益並交換看法，期待早日實踐。
對於鄭麗文日前表示，若當選黨主席，有意拜會日本資民黨總裁高市早苗，引發質疑。張亞中表示，鄭麗文對高市早苗的政治立場完全清楚，但將來還是要去主動拜訪，因為這是「政黨外交」。這種「挾高市自重」的發言，他實在聽不下去了。
張亞中說，鄭麗文已經知道高市經常去靖國神社，否認日本侵華戰爭，不承認有南京大屠殺，否認731部隊慘無人道的惡行，歌頌甲級戰犯，認為慰安婦是自願的，但是鄭覺得這些都不會影響她透過高市推動台日關係、國民黨與自民黨的關係。
張亞中質疑，這種思維與民進黨的史觀與作為有什麼不同？鄭麗文對於歷史的認識既貧乏又扭曲，已經低於他可以容忍的底限。鄭對於中華民族的曾經屈辱是如此不在乎，因此，他才在昨日政見會時臨時決定再給予譴責。
張亞中重批，他已經不是以一個參選對手的身分發言，而是以一個黨員，一個國民，一個中華民族一份子的身分發言。鄭麗文的這種歷史認知，不只不配當國民黨的主席，連當個黨員都不合格。國民黨近年來思想貧乏，史觀不清，鄭今天再度肯定高市的發言，如果黨員還沒有認識到問題的嚴重性，那國民黨也可以散了。
此外，昨天在台中的黨主席選舉政見會中，郝龍斌公開承諾，邀請有意願者與他就兩岸關係，展開一對一的公開辯論。張亞中說，兩岸關係何去何從，攸關國民黨與台灣的未來。郝龍斌願意就此議題凝聚黨員共識，勇氣與格局令人敬佩，期待早日實踐。有關時間地點方式，將會與競選團隊聯絡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言