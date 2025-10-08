快訊

幼兒園老師「拿膠帶貼嘴、關小黑屋」 YouTuber痛心揭露愛女遭虐待

影／農地亂象延燒保護區也淪陷！高雄大坪頂現「柏油山」遭倒廢棄物

韓職／韓啦啦隊與韓華鷹河周錫結婚 男方「黑歷史」被翻出

聽新聞
0:00 / 0:00

批鄭麗文挾高市羞辱國民黨 張亞中：當黨員都不合格

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨黨主席候選人張亞中在政見會中，批評鄭麗文品格有問題。（記者林伯東／攝影）
國民黨黨主席候選人張亞中在政見會中，批評鄭麗文品格有問題。（記者林伯東／攝影）

國民黨主席選舉白熱化，候選人張亞中近日砲火四射，批評鄭麗文「挾高市自重」是羞辱國民黨，直到現在還不知自己錯在哪裡；他今也喊話，樂於和郝龍斌就兩岸關係請益並交換看法，期待早日實踐。

對於鄭麗文日前表示，若當選黨主席，有意拜會日本資民黨總裁高市早苗，引發質疑。張亞中表示，鄭麗文對高市早苗的政治立場完全清楚，但將來還是要去主動拜訪，因為這是「政黨外交」。這種「挾高市自重」的發言，他實在聽不下去了。

張亞中說，鄭麗文已經知道高市經常去靖國神社，否認日本侵華戰爭，不承認有南京大屠殺，否認731部隊慘無人道的惡行，歌頌甲級戰犯，認為慰安婦是自願的，但是鄭覺得這些都不會影響她透過高市推動台日關係、國民黨與自民黨的關係。

張亞中質疑，這種思維與民進黨的史觀與作為有什麼不同？鄭麗文對於歷史的認識既貧乏又扭曲，已經低於他可以容忍的底限。鄭對於中華民族的曾經屈辱是如此不在乎，因此，他才在昨日政見會時臨時決定再給予譴責。

張亞中重批，他已經不是以一個參選對手的身分發言，而是以一個黨員，一個國民，一個中華民族一份子的身分發言。鄭麗文的這種歷史認知，不只不配當國民黨的主席，連當個黨員都不合格。國民黨近年來思想貧乏，史觀不清，鄭今天再度肯定高市的發言，如果黨員還沒有認識到問題的嚴重性，那國民黨也可以散了。

此外，昨天在台中的黨主席選舉政見會中，郝龍斌公開承諾，邀請有意願者與他就兩岸關係，展開一對一的公開辯論。張亞中說，兩岸關係何去何從，攸關國民黨與台灣的未來。郝龍斌願意就此議題凝聚黨員共識，勇氣與格局令人敬佩，期待早日實踐。有關時間地點方式，將會與競選團隊聯絡。

國民黨 鄭麗文 張亞中 黨主席

延伸閱讀

國民黨主席選舉倒數黃敏惠未表態 郝龍斌、鄭麗文組織動員搶嘉義選票

國民黨主席之戰 鄭麗文要再創經濟奇蹟 「造出新的護國神山」

張亞中盼尋求盧秀燕支持 強調國民黨須自強才談藍白合

在野最大共識藍白合 鄭麗文：國民黨當然也要爭氣

相關新聞

國民黨主席選舉倒數黃敏惠未表態 郝龍斌、鄭麗文組織動員搶嘉義選票

國民黨主席選舉最後倒數，各陣營全力衝刺。藍營執政的嘉義市被視為兵家必爭之地，市長兼黨副主席黃敏惠擁有強大地方實力，成為候...

批鄭麗文挾高市羞辱國民黨 張亞中：當黨員都不合格

國民黨主席選舉白熱化，候選人張亞中近日砲火四射，批評鄭麗文「挾高市自重」是羞辱國民黨，直到現在還不知自己錯在哪裡；他今也...

國民黨主席選舉倒數 張善政讚郝龍斌是主席「當然人選」

國民黨主席選舉倒數10天，候選人郝龍斌今貼出拜會桃園市長張善政的影片，張善政表示，黨主席最重要的任務是統合藍營各地方的能...

訪高市早苗受議論 鄭麗文台南政見會講清楚說明白

國民黨主席候選人張亞中日前在政見會上批候選人鄭麗文說若當黨魁，要去拜會日本資民黨總裁高市早苗，批是「挾高市自重」聽不下去...

鄭麗文：國民黨要讓中生代接棒 團結在野力量

中國國民黨主席候選人鄭麗文今天表示，國民黨不能再垂頭喪氣，暮氣沉沉，而是要脫胎換骨，讓中生代接棒，團結黨內、藍白及在野力...

國民黨主席之戰殺到刀刀見骨 未出場大人們在爭什麼？

國民黨主席選舉進入最後衝刺階段，媒體2日揭露一份民調，若隔日投票，鄭麗文以30%支持度居冠，郝龍斌、羅智強的支持度分別為17.4％、16.3％，鄭支持度雖居領先地位；但在看好度方面，郝以27%拿下第一，另民調中有3成受訪者未表態。 這份民調揭露後，主席選戰進入白熱化。6位候選人比的不是政見，而是起底、掀舊帳，殺到刀刀見骨，號稱民調領先的鄭麗文更成為對手全面砲轟的頭號目標。黨內憂心，再這樣網內互打下去，賠上的將是全黨的形象。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。