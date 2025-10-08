國民黨主席選舉倒數 張善政讚郝龍斌是主席「當然人選」

國民黨主席選舉倒數10天，候選人郝龍斌今貼出拜會桃園市長張善政的影片，張善政表示，黨主席最重要的任務是統合藍營各地方的能量，郝龍斌應是「當然人選」，很多人有很深的期待，預祝一切順利成功。

張善政表示，郝龍斌擔任過八年台北市長，不管與議會、議員打交道都很有經驗，行事作風也很穩健，大家都看到郝龍斌的能力。國民黨雖然在中央沒有執政，但在所有地方縣市國民黨占多數。

因此，張善政說，黨主席最重要的任務，是能把藍營在各地方的能量統合起來，在2026、2028選舉，集合地方，展現國民黨的整體力量。在2028拿回政權，「你應該是當然人選，」預祝郝龍斌一切順利成功。