聽新聞
0:00 / 0:00
國民黨主席選舉倒數 張善政讚郝龍斌是主席「當然人選」
國民黨主席選舉倒數10天，候選人郝龍斌今貼出拜會桃園市長張善政的影片，張善政表示，黨主席最重要的任務是統合藍營各地方的能量，郝龍斌應是「當然人選」，很多人有很深的期待，預祝一切順利成功。
張善政表示，郝龍斌擔任過八年台北市長，不管與議會、議員打交道都很有經驗，行事作風也很穩健，大家都看到郝龍斌的能力。國民黨雖然在中央沒有執政，但在所有地方縣市國民黨占多數。
因此，張善政說，黨主席最重要的任務，是能把藍營在各地方的能量統合起來，在2026、2028選舉，集合地方，展現國民黨的整體力量。在2028拿回政權，「你應該是當然人選，」預祝郝龍斌一切順利成功。
郝龍斌表示，謝謝張善政的支持，非常溫暖，他也非常需要；如果他當上黨主席，還是要大家一起團結。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言