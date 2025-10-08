國民黨主席選舉倒數黃敏惠未表態 郝龍斌鄭麗文組織動員搶嘉義選票

國民黨主席選舉最後倒數，各陣營全力衝刺。藍營執政的嘉義市被視為兵家必爭之地，市長兼黨副主席黃敏惠擁有強大地方實力，成為候選人爭相拜會的對象。不過黃敏惠未表態支持任何人，使得嘉市一開始選情顯得冷清，但隨著18日選舉投票逼近，郝龍斌與鄭麗文雙方陣營組織動員浮上檯面，選戰氣氛升溫。

支持郝龍斌的雲林縣前縣長張榮蔚，聯合嘉義區漁會榮譽理事長林水樹等，上午在東石鄉號召造勢，動員商業會系統，由省商業會副理事長蕭秋勇帶頭輔選。鄭麗文方面則由前黃復興黨部主委紀麟連領軍，13日下午在義市舉辦造勢活動，號召黨員支持。

截至目前，包括彰化縣前縣長卓伯源、前國大代表蔡志弘及鄭麗文，都已先後拜會黃敏惠，並在臉書貼出合照，強調彼此交情，希望影響地方黨員支持。不過黨內人士透露，這些會面多屬禮貌性拜訪，象徵意義大於實質效果。黃敏惠5日率市府團隊赴美參訪，預計15日返國。由於行程橫跨選前黃金期，返國後距離投票僅剩2天，預料她仍將維持中立不介入選戰。

1名資深黨員分析指出，因市長保持中立，各陣營只能靠私下人脈運作，目前嘉義市公開表態支持特定候選人的，僅有市議員陳家平挺羅智強。羅智強登記參選前到嘉市舉辦座談，由陳家平安排。黨內人士預估，由於黃敏惠未表態，黨員投票意向高度自主，投票率恐不到五成。不過隨著郝龍斌與鄭麗文的組織動員升溫，嘉義地區的選戰氣氛已日漸熱絡。