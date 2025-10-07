郝龍斌訪南投拜會 許淑華叮嚀「要加油」

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席候選人郝龍斌（中）拜會南投縣長許淑華（右）。許淑華特別叮嚀郝「要加油！若能勝選，一定要帶領國民黨贏回2026、贏回2028！」圖／取自郝龍斌臉書
國民黨主席選舉投票倒數十天，候選人郝龍斌今出席兩場南投黨員座談，並拜會南投縣長許淑華。許淑華特別叮嚀郝「要加油！若能勝選，一定要帶領國民黨贏回2026、贏回2028！」

郝龍斌說，他一步一腳印北中南跑透透，向黨員說明自己對黨的願景與政見，更重要的是，面對面聽取黨代表與黨員的心聲，銘記在心。下午結束台中的政見說明會，他立即趕到草屯與南投，參加兩場黨員座談。謝謝南投市長張嘉哲費心張羅，座談會氣氛熱烈，大家都對國民黨的未來深具信心，也給他很多鼓勵與鞭策。

郝龍斌拜會許淑華時提到，回想起跟她相識已經是10年前的事了，那年她參加立委補選，一大早，他陪許淑華到中興新村第三市場拜票，當時就深感她的戰力與親和力，果然之後就被封為「神力女超人」。三年後，他領銜推動「反核食公投」，許淑華也全力支持，還陪他一起到市場宣傳，收取連署書。可惡的是，反核食公投雖然獲得民意支持過關，但是民進黨政府舔美媚日，上個月預告將全面取消福島食品輻射檢驗措施，最快年底實施，又讓民眾「食不安心」。

郝龍斌說，今晚再跟許淑華相見歡，她特別叮嚀他「要加油！若能勝選，一定要帶領國民黨贏回2026、贏回2028！」感謝她的鼓勵，深信只要大家團結一心，國民黨一定能達成目標，下架執政無能的民進黨。

許淑華 國民黨

