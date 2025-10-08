藍主席台中政見會 候選人打「尊盧牌」

國民黨主席選舉倒數十天，首場地區政見發表會昨在台中市登場，六名候選人齊聚，不時爆出火藥味。郝龍斌怒指假民調到處散播；羅智強說有謠傳他會退選，但絕不可能；鄭麗文則說，選舉平常心，已經有點習慣光怪陸離現象。

針對明年地方選舉，郝龍斌、羅智強都承諾，台南、高雄未能奪回一席將辭職。鄭麗文主打決戰中台灣。

台中市長盧秀燕人氣高，台中市又是藍營選戰要地。但盧昨未出席政見會，僅重申「關心但不介入」，對候選人「予以祝福」。張亞中今晚將與盧秀燕「吃播」；郝龍斌今在台中北區、羅智強在台中南區，分別舉行黨員座談會。

昨天政見會，候選人都打「尊盧牌」。郝龍斌坦言，原本支持盧參選主席，「黨主席與總統候選人合一」，最能避免內耗；盧不選後，他才臨時決定參選。

張亞中主張，若盧要參選總統，「給她紅地毯，而非徵召」，應「透過初選」以制度為尊。蔡志弘盛讚盧秀燕「努力治理台中，是國人好感度最高的政治人物」，若當選黨主席「一定全力支持盧」。

候選人強調團結，但現場擦出不少火藥味。郝龍斌說，不知哪來的、沒有委託公司的假民調，到處散播。羅智強說，外界指他在花蓮災後一、兩個禮拜了，還去救什麼災？「現在重點是重建。」鄭麗文受訪說，各種光怪陸離的現象都有，她有點習慣了，但沒有關係。

鄭麗文說，若當選，希望代表國民黨與日本自民黨總裁高市早苗會面。張亞中反批「到現在還不知這不是國民黨主席能做的事？台灣史你真的沒讀啊」，此舉讓兩岸和平「沒了希望」。

針對二○二六地方大選，郝龍斌喊出「固北、穩中、援南」戰略，若二○二六地方選舉國民黨未能奪回南部至少一席，「我馬上辭職」。羅智強也承諾，若二○二六高雄、台南未能拿下一席，「我辭」。鄭麗文力主決戰中台灣，她當選，中彰投縣市長都可以順利接棒。

藍白合話題，郝龍斌強調，全力促成藍白合，「前提是國民黨要強」。鄭麗文說「藍白合不能流於權位交換」，「要像盧秀燕那樣，愛台灣接地氣，讓民眾重新相信國民黨」。卓伯源表示，支持藍白合，他當選後「黨員免繳黨費」。

選戰倒數，中廣前董事長趙少康昨秀出前黃復興黨部書記長張人俊表態力挺郝龍斌的簡訊，提及郝智勇雙全，以誠待人，政通人和，足以擔當主席重任。