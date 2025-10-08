新聞眼／藍主席政見發表會…盧秀燕不表態 背後暗潮洶湧

國民黨主席地區政見發表會首場選在台中市舉行，「決戰中台灣」意味濃厚。台中市長盧秀燕迄今未表態，昨也未現身，以其影響力、動員力和劍指二○二八氣勢，不可能自外於這場選舉；盧「不表態」，背後其實暗潮洶湧，針鋒相對。

針對黨魁之爭，盧秀燕迄今未表態心中屬意人選，與領先陣營都保持互動。盧第一場「吃播」獻給郝龍斌，但聲明「會傾聽所有候選人聲音」，隨後陸續與羅智強、鄭麗文吃米糕、牛肉麵，今晚還將會與張亞中吃美食。盧從未在公開場合表達對單一候選人的支持，被問到黨主席選舉始終以「市政為重」、「國民黨人才濟濟」回應。

盧穩定朝向二○二八之路前進，勢必要與手握提名權與黨內資源的黨主席密切合作，若盧選前力挺屬意人選，以盧在台中的組織動員力，以及跨出中台灣的全國影響力，定可助一臂之力。

檯面上六名候選人各有長短，郝背負「老藍男」包袱，羅根基不夠深入，鄭與部分派系關係曖昧，卓、張、蔡等人仍在力爭上游。盧秀燕「雨露均霑」的動作，符合其一貫穩健風格，避免激化選戰。

不過，盧「不表態」策略，黨內也傳出批評，「不選黨主席就算了，至少要表態」，否則怎能相信她有承擔責任的魄力？六名候選人對盧的態度也有微妙變化，從競選初期的「人人靠向盧媽」，到「尊盧」也要有公平的初選聲浪，整體氛圍已有不同。

黨主席選舉進入倒數，盧秀燕勢必面臨更大壓力。這場由卅多萬黨員決定的封閉式選舉，盧會繼續保持沉默？還是選前「一錘定音」？考驗藍營一姐的政治判斷。