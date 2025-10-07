駁退選傳聞 羅智強：參選到底讓國民黨勇敢高猛強

國民黨主席候選人羅智強晚間到苗栗出席頭份黨員座談會時，駁斥近日謠傳他要退選傳聞，他強調，國民黨不能再像過去溫良恭儉讓，將參選到底，致力讓國民黨成為勇敢高猛強的政黨。

國民黨主席選舉將於18日投票，羅智強晚間出席在頭份市忠孝里活動中心舉辦的黨員座談會，立委徐巧芯、高金素梅、苗栗縣議員徐功凡等人到場力挺，現場約百餘名民眾參加。

羅智強表示，參選黨主席的原因很簡單，是希望可以做更多的事情，他有太多想法要改變國民黨。

羅智強指出，國民黨過去溫良恭儉讓「真的不必了」，跟民進黨作戰若不強悍，就會被騎到頭上，國民黨必須「勇敢高猛強」。

他說，過去沒有擔任黨主席、沒有黨中央資源時，做社群、坐公車、徒步環島、夜宿街頭49天等事情「很累」但都應該有人要做，甚至由黨中央帶頭做，一步一腳印的精神才能讓人民感動，國民黨不能再「坐在冷氣房裡高高在上」。

羅智強提到，這次參選黨主席過程發現許多夥伴「口才比我好得多」，講話讓自己聽了好感動，都覺得想投對方一票，但回頭想，黨主席並非僅是把願景說得漂亮就足夠。

對於近日飽受謠言困擾，傳聞他要退選，羅智強直言「我腦袋有洞嗎？當然是努力去爭取」會參選到底。

徐巧芯表示，羅智強過去從總統府副秘書長回到地方參選議員，重新從基層一步一腳印扎根，且拉拔更多年輕人一同參政，並用自身資源培育年輕戰將，許多人說國民黨需要年輕人、改革及世代交替，「羅智強就是一路走來實踐這樣的理念」。