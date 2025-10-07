駁退選傳聞 羅智強：參選到底讓國民黨勇敢高猛強

中央社／ 苗栗縣7日電

國民黨主席候選人羅智強晚間到苗栗出席頭份黨員座談會時，駁斥近日謠傳他要退選傳聞，他強調，國民黨不能再像過去溫良恭儉讓，將參選到底，致力讓國民黨成為勇敢高猛強的政黨。

國民黨主席選舉將於18日投票，羅智強晚間出席在頭份市忠孝里活動中心舉辦的黨員座談會，立委徐巧芯高金素梅、苗栗縣議員徐功凡等人到場力挺，現場約百餘名民眾參加。

羅智強表示，參選黨主席的原因很簡單，是希望可以做更多的事情，他有太多想法要改變國民黨。

羅智強指出，國民黨過去溫良恭儉讓「真的不必了」，跟民進黨作戰若不強悍，就會被騎到頭上，國民黨必須「勇敢高猛強」。

他說，過去沒有擔任黨主席、沒有黨中央資源時，做社群、坐公車、徒步環島、夜宿街頭49天等事情「很累」但都應該有人要做，甚至由黨中央帶頭做，一步一腳印的精神才能讓人民感動，國民黨不能再「坐在冷氣房裡高高在上」。

羅智強提到，這次參選黨主席過程發現許多夥伴「口才比我好得多」，講話讓自己聽了好感動，都覺得想投對方一票，但回頭想，黨主席並非僅是把願景說得漂亮就足夠。

對於近日飽受謠言困擾，傳聞他要退選，羅智強直言「我腦袋有洞嗎？當然是努力去爭取」會參選到底。

徐巧芯表示，羅智強過去從總統府副秘書長回到地方參選議員，重新從基層一步一腳印扎根，且拉拔更多年輕人一同參政，並用自身資源培育年輕戰將，許多人說國民黨需要年輕人、改革及世代交替，「羅智強就是一路走來實踐這樣的理念」。

國民黨 羅智強 徐巧芯 高金素梅

延伸閱讀

影／國民黨主席政見發表會台中登場 6人都說藍白要合

政見會立軍令狀 羅智強：2026沒打下高雄或台南「立刻辭黨魁」

6候選人都說藍白合…李艷秋稱「不如找黃國昌任黨魁」 羅智強這樣說

劉兆玄挺羅智強 黨內人士 : 在紛亂黨魁選舉中點燈

相關新聞

郝龍斌訪南投拜會 許淑華叮嚀「要加油」

國民黨主席選舉投票倒數十天，候選人郝龍斌今出席兩場南投黨員座談，並拜會南投縣長許淑華。許淑華特別叮嚀郝「要加油！若能勝選...

表態支持盧秀燕選2028 張亞中：但應透過黨內初選成候選人

國民黨主席選舉將在10月18日進行，今在台中舉辦第一場地區政見說明會。候選人、孫文學校總校長張亞中表態支持盧秀燕，但應透...

國民黨主席之戰 鄭麗文要再創經濟奇蹟 「造出新的護國神山」

國民黨主席選舉地區政見發表會第一場在台中，6名候選人舌燦蓮花，盼說服更多黨員。前立委鄭麗文表示，她要做最接地氣的黨主席，...

政見會立軍令狀 羅智強：2026沒打下高雄或台南「立刻辭黨魁」

國民黨主席選舉將在10月18日進行，6位候選人今在台中舉辦政見發表會。候選人之一的羅智強當場立軍令狀，他說，「如果202...

指藍白合國民黨要先強化自己 蔡志宏：正藍蔣萬安就很強

中國國民黨主席候選人蔡志宏今受訪表示，若當選將推動藍白合作，不過強調「求人不如求己」，國民黨應先壯大自身實力，例如台北市...

國民黨主席政見會台中場 郝龍斌怒批「破壞黨、散播謠言的才是敵人」

國民黨主席選舉進入倒數，今天在台中舉辦第一場地區政見說明會。候選人之一、台北市前市長郝龍斌率先登台，他強調黨內團結非常重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。