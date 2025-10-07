影／國民黨主席政見發表會台中登場 6人都說藍白要合

快訊

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
國民黨主席候選人卓伯源（左一）、鄭麗文（左二）、郝龍斌（左三）、羅智強（右三）、蔡志弘（右二）以及張亞中（右一）出席在台中的政見發表會。記者黃仲裕／攝影
國民黨主席候選人卓伯源、鄭麗文、郝龍斌、羅智強、蔡志弘以及張亞中今天下午出席在台中的政見發表會，6位候選人在發表演說時都強調2026、2028要藍白合，也強調兩岸要和平共融，避免戰爭危機。

卓伯源提出多項政策牛肉，除了點出國民黨內部的問題外，也提出現階段台灣面臨的困境。鄭麗文說，藍白合是在野最高共識，國民黨當然也要爭氣，在野的大團結勢在必行，藍白的合作也勢在必行。羅智強指出，藍白合是機制問題，就是到時候尋求信任，找出一位最強的一個人來參選（總統），不只是黨內要有共識，那事實上也是要得到所有在野黨的共識，起來努力再一起來努力。

張亞中則說，藍白合應該是結果，不是目的。最重要的是國民黨要先壯大自己，展現為台灣、為兩岸創造和平的能力，別把希望寄託在別人身上。郝龍斌強調，黨內團結與和諧很重要，在野合作也很重要，他會用最大誠意促成藍白合；另一方面，藍白合的先決條件仍然是「國民黨要強」，才能取得主導地位；他具體保證。蔡志宏表示，若當選將推動藍白合作，不過強調「求人不如求己」，國民黨應先壯大自身實力，例如台北市長蔣萬安是正藍，政績亮眼，就很強！

藍白合 國民黨 政見發表會 黨主席

