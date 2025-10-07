表態支持盧秀燕選2028 張亞中：但應透過黨內初選成候選人

國民黨主席選舉將在10月18日進行，今在台中舉辦第一場地區政見說明會。候選人、孫文學校總校長張亞中表態支持盧秀燕，但應透過黨內初選成為總統候選人，建立一個有制度的政黨；候選人之一的彰化縣前縣長卓伯源大打一中牌，強調「兩岸共享一中」；另一名候選人蔡志宏則強調主張重啟核三解決能源問題。

今政見說明會，張亞中說，國民黨被批評醬缸文化、權貴政治、密室交易，國民黨太封閉，必須是讓年輕人喜歡的政黨，這個黨才有未來。他主張國民黨要黨內數位化，黨的通路才不會被特定人去把持，讓黨打破所有的階層，將來投票，中常委、黨代表可以網路直選。

張亞中說，國民黨要是一個制度的政黨，各位候選人都說要支持盧秀燕，要徵召盧秀燕？他的看法很簡單，對盧秀燕最尊重的方法，就是給她鋪一個紅地毯，不是徵召盧，而是辦公平公正公開的初選，讓盧有機會憑她的本事，當選國民黨總統候選人。他強調，有本事的人都可參加初選，且所有選舉辦法在1年前就公佈。他當選黨主席就修改黨章，當選總統的人就接任黨主席，不接就由總統任命新任黨主席，新的黨主席與總統任期同步。

國民黨主席候選人鄭麗文表示若當選黨魁將拜訪高市早苗。張亞中反擊說，高市否定日本侵略中國、否定南京大屠殺、否定七三一部隊、認為慰安婦都是自願的，「你去見他幹什麼？你跟他互動，兩岸關係能夠改善嗎？當你已經見了高市的第一天，未來兩年，你在黨主席任內跟大陸的和平就已經沒有希望了」。

張亞中強調，除他以外，其他幾個黨主席候選人都是在盧市長宣布不選後才倉促上陣，代表他們根本沒有準備好，今天政見會他看到太多口號，他為了黨的和平與改革準備很久，呼籲給他機會，把國民黨變好，兩岸關係變好，2028就能重返執政。

卓伯源大打一中牌，強調「兩岸共享一中」，一中才是兩岸和平基礎，兩岸都是媽祖的信徒，媽祖就是兩岸的和平女神，中華民族要團圓，兩岸人民要和好，對岸也是中華民族的一員，是台灣的同胞；大家說兩岸兵凶戰危，但這不是人民造成，是政客造成的。

卓伯源甚至提議，北京有故宮，台北也又雇工，若將來由國民黨主導與大陸和平交往，可以走出統獨之外的第三條路，那就是兩岸同享一中，美中都會支持聯合國總部設在台灣，台灣從區域衝突的中心變成世界和平的起點。

卓伯源另外提出「憲政改革」3支箭，第一支箭從總統制改為內閣制，制衡有權無責的總統；第二支箭監察委員改為直接民選，讓監委忠於人民；第三支箭法務部改隸監察院，現在法務部聽命於執政黨，導致司法迫害，應該要讓法務部成為獨立公正的法務部。

黨務革新部分，卓伯源強調要壯大基層組織，並保證盪選後會在4年內讓黨員從30萬人成長到100萬人，完全負責基層黨院的黨費；此外，黨職民主化，黨主席直接民選，並恢復黃復興黨部，建立青年黨部，讓年輕一代與老一代共存共榮。

蔡志宏則強調自己與台中的連結，提到中火衍生的空汙與健康問題，主張重啟核三解決能源問題；他特別讚揚台中市長盧秀燕，不但努力解決空汙，也是國人好感度最高的政治人物，還可能是2028的總統候選人，若自己當選黨主席，一定會全力支持盧。