政見會立軍令狀 羅智強：2026沒打下高雄或台南「立刻辭黨魁」

國民黨主席選舉將在10月18日進行，6位候選人今在台中舉辦政見發表會。候選人之一的羅智強當場立軍令狀，他說，「如果2026不能拿下更多席次，沒有打下高雄或是台南之一席次，羅智強立刻辭掉黨主席」。

羅智強表示，2026是2028的前哨站，大罷免期間，看到民進黨的荒腔走板，國民黨需要帶領國民黨打贏選舉的黨主席。羅當場立軍令狀說，「只要2026選舉，國民黨的總席次減少，只要國民黨沒有拿下高雄或台南其中一席次，羅智強就辭掉黨主席」。

行政院前院長劉兆玄用「俠骨初心」四字宣布支持候選人羅智強，劉兆玄公開力挺，點出這次黨主席選舉被大家忽視的「人格特質」選擇。劉兆玄認為，對國民黨俠義忠誠、始終不渝的羅智強，才是確保2028年國民黨重返執政的最「安心」選擇。

羅智強說，「俠骨初心」就是三個忠心。第一，對中華民國忠心，他出身花蓮，從小家裡掛著蔣經國的照片，哥哥是職業軍人，立志從軍報國，他從小在這樣的家庭出身，一路走來反對台獨，捍衛中華民國的信念沒有改變過。

羅說， 美國總統川普要將中華民國打造的台積電挖到美國，對這種挖空國家基礎的作為，我們誓死反對，台灣要跟美國交往，但不能讓中華民國受傷、受辱。日本自民黨總裁由高市早苗當選，但他公開否認南京大屠殺，我們要跟日本交往，但立場表達要堅定，堅持捍衛中華民國的國格。

羅智強也說，「國民黨主席就是要捍衛國家和平安全，保障國家和平安全，就要做到不卑不亢」，現在軍機越過海峽中線，常態性繞台，民進黨喪權辱國。他提到九二共識是過去兩岸交流重要地基，包括創造ECFA兩岸經濟合作架構協議與兩岸23項協議，也創造來台一千萬觀光客，他如果當選黨主席，大陸威嚇台灣，絕對要捍衛國家尊嚴，也要維護兩岸和平，贏得大陸、日本與美國的尊重。

第二，對人民忠心。羅智強說，他中秋連假回到花蓮故鄉，看了很難過，現在不僅是救災，最重要是重建，很多人的祖先公墓被沖壞，因此他到災區蒐集災民意見，「對人民忠心，就是有苦難就要站在人民這一邊」。

羅智強說，第三，對國民黨忠心，大家都是孫中山的信徒，要對三民主義有信心，反惡霸期間，羅智強來台中支援國民黨立委，幫立委反罷免。

羅智強最後嚴正駁斥退選黨主席，羅說，選舉中有火花有競爭，「但他一定參選到底」，為了國民黨再現光榮驕傲，並爭取重返執政，在立法院力拼制衡民進黨。