指藍白合國民黨要先強化自己 蔡志宏：正藍蔣萬安就很強

中國國民黨主席候選人蔡志宏今受訪表示，若當選將推動藍白合作，不過強調「求人不如求己」，國民黨應先壯大自身實力，例如台北市長蔣萬安是正藍，政績亮眼，就很強！

蔡志宏指出，藍白合必須建立在「公平、公正、公開」的制度下協商，若最終仍無法整合出共同候選人，則應以民調決定勝負。他舉例說：「就像台北市長蔣萬安一樣，他政績亮眼，正藍出身，證明國民黨只要表現好，自然能成為最強候選人。」

蔡志宏表示，藍白合作固然重要，但國民黨更要強化體質，唯有自強，才能在未來選戰中爭取最大支持。

針對媒體人李艷秋批評「六位候選人都喊藍白合，不如找黃國昌來當主席」，蔡志宏反問「黃國昌？國民黨？」隨即回應，這是假設性問題，「目前根本不可能發生。」

媒體追問是否意指「候選人政見重點搞錯方向」時，蔡志宏強調，自己提出的政策重點不僅止於藍白合，更關注兩岸和平與經濟發展。

他並指出，自己長期服務於企業界，深知中小企業與傳統產業所面臨的困境，未來將全力協助產業提升競爭力，特別是在關稅、出口與轉型等議題上提供實質協助。