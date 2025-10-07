快訊

諾貝爾物理學獎出爐 3美國學者共獲殊榮

京華城案作證趁機「放冷箭」 柯文哲：檢察官搞到輝達不敢來了

TPBL／啦啦隊闕闕涉洗錢案 戰神「零容忍」終止合約

指藍白合國民黨要先強化自己 蔡志宏：正藍蔣萬安就很強

聯合報／ 記者陳敬丰余采瀅／台中即時報導
國民黨主席候選人蔡志宏說要推藍白合，國民黨要先強化自己。記者余采瀅／攝影
國民黨主席候選人蔡志宏說要推藍白合，國民黨要先強化自己。記者余采瀅／攝影

中國國民黨主席候選人蔡志宏今受訪表示，若當選將推動藍白合作，不過強調「求人不如求己」，國民黨應先壯大自身實力，例如台北市長蔣萬安是正藍，政績亮眼，就很強！

蔡志宏指出，藍白合必須建立在「公平、公正、公開」的制度下協商，若最終仍無法整合出共同候選人，則應以民調決定勝負。他舉例說：「就像台北市長蔣萬安一樣，他政績亮眼，正藍出身，證明國民黨只要表現好，自然能成為最強候選人。」

蔡志宏表示，藍白合作固然重要，但國民黨更要強化體質，唯有自強，才能在未來選戰中爭取最大支持。

針對媒體人李艷秋批評「六位候選人都喊藍白合，不如找黃國昌來當主席」，蔡志宏反問「黃國昌？國民黨？」隨即回應，這是假設性問題，「目前根本不可能發生。」

媒體追問是否意指「候選人政見重點搞錯方向」時，蔡志宏強調，自己提出的政策重點不僅止於藍白合，更關注兩岸和平與經濟發展。

他並指出，自己長期服務於企業界，深知中小企業與傳統產業所面臨的困境，未來將全力協助產業提升競爭力，特別是在關稅、出口與轉型等議題上提供實質協助。

國民黨 黨主席 蔡志宏 藍白合 蔣萬安

延伸閱讀

吹哨者保護協會遭指假揭弊真歛財 黃國昌：提供資料從未收受報酬

2026民進黨誰戰蔣萬安？楊蕙如點名這2人千萬不要

謝蔣萬安讓我更有動力...鋼鐵傘兵秦良丰貼文市府回應了

「鋼鐵傘兵」秦良丰突喊累 揭蔣萬安暖舉：讓我更有動力

相關新聞

政見會立軍令狀 羅智強：2026沒打下高雄或台南「立刻辭黨魁」

國民黨主席選舉將在10月18日進行，6位候選人今在台中舉辦政見發表會。候選人之一的羅智強當場立軍令狀，他說，「如果202...

國民黨主席之戰 鄭麗文要再創經濟奇蹟 「造出新的護國神山」

國民黨主席選舉地區政見發表會第一場在台中，6名候選人舌燦蓮花，盼說服更多黨員。前立委鄭麗文表示，她要做最接地氣的黨主席，...

指藍白合國民黨要先強化自己 蔡志宏：正藍蔣萬安就很強

中國國民黨主席候選人蔡志宏今受訪表示，若當選將推動藍白合作，不過強調「求人不如求己」，國民黨應先壯大自身實力，例如台北市...

國民黨主席政見會台中場 郝龍斌怒批「破壞黨、散播謠言的才是敵人」

國民黨主席選舉進入倒數，今天在台中舉辦第一場地區政見說明會。候選人之一、台北市前市長郝龍斌率先登台，他強調黨內團結非常重...

張亞中盼尋求盧秀燕支持 強調國民黨須自強才談藍白合

中國國民黨主席選舉進入倒數，候選人張亞中今天出席首場政見發表會，表示將展開「台中請益之旅」，盼拜會台中市長盧秀燕爭取支持...

在野最大共識藍白合 鄭麗文：國民黨當然也要爭氣

國民黨黨主席候選人鄭麗文今天指出，拜會過台中市長盧秀燕得到暖心的鼓勵與加油。至於藍白合是在野最高共識，國民黨當然也要爭氣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。