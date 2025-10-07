國民黨主席政見會台中場 郝龍斌怒批「破壞黨、散播謠言的才是敵人」

國民黨主席選舉進入倒數，今天在台中舉辦第一場地區政見說明會。候選人之一、台北市前市長郝龍斌率先登台，他強調黨內團結非常重要，但隨著選舉白熱化，不斷出現造謠、假民調乃至網軍攻擊，「誰在破壞黨、誰在散播謠言，誰就是我們的敵人！」

郝龍斌說，國民黨歷經3次總統大選失敗，現在是扭轉乾坤的時刻，所以這次黨主席選舉非常重要，然而選舉白熱化之後，卻看到越來越多負面選舉，造謠、假民調、網軍攻擊，他覺得非常遺憾；國民黨過去會失敗，就是因為不團結，不是被民進黨打敗，是被自己的不團結打敗。

郝龍斌澄清，參選期間外界傳出謠言，說他與現任黨主席朱立倫「密室協商」、「宮廷政治」，但從2年前開始，郝與朱就從未私下見過面，甚至在郝決定參選黨主席後，拜會許多黨內同志，唯一沒有徵詢的就是朱，「黨主席要維持中立」；郝龍斌批評，這些謠言現在傷害不大，但以後和民進黨選舉時，綠營拿出來攻擊，才真的會造成傷害。

郝龍斌強調，誰在破壞黨內團結、誰在散播謠言，誰就是國民黨的敵人，他絕對不支持；甚至有短影音造謠他沒有幫忙大罷免，但藍營反罷免第一場大造勢在榮星花園，就是他和趙少康辦的。郝也指出，最近出現假民調，不知道是誰做的、誰發的，卻被到處散播，讓黨內同志困惑，並不是好現象。

花蓮光復鄉近日發生洪災，郝龍斌表示，他一直強調國民黨要與社會連結，花蓮有難，黨內不要只專注黨主席選舉，應該把愛與溫暖送到花蓮，讓大家知道國民黨在危急時刻會放下內部問題，幫助花蓮鄉親；結果他因此沒參加辯論，卻被人說怯戰，「我跟謝長廷、蘇貞昌、宋楚瑜都辯論過，我會怯戰？」

郝龍斌說，他到花蓮看到災情非常嚴重，馬上替災民募資，不僅募集數百萬元，還及其2000個電鍋，已經透過紅十字會運到花蓮；然而他從花蓮北返，順便到宜蘭羅東參加黨代表開會，卻被造謠「沒去花蓮」，他再次強調不應該破壞黨內團結。

提到台中市長盧秀燕，郝龍斌嘆道，這次選舉他起步很晚，就是因為原本支持盧選主席，黨主席和總統候選人是同一人才不會步上過去雙頭馬車失敗的後塵。

盧秀燕宣布不選之後，郝龍斌首先考慮的是募款問題，黨內每個月都需要1000到1500萬元維持運作，加上近4年打了3次選戰，選舉須要錢，黨內運作須要錢，選舉經費和黨內運作經費黨主席要完全負責。郝許下承諾，他當黨主席，一定會負責所有經費的募款。

郝龍斌也保證，2026的選舉除了固守北部、穩住中部，更重要的是加強南部，高雄和台南分別遭遇美濃大峽谷、光電弊案乃至風災等問題，國民黨有非常好的機會，2026南高兩都一定要拿下至少一都，若他當選黨主席後2026沒有勝選，一定馬上辭職。

郝龍斌最後強調，黨內團結與和諧很重要，在野合作也很重要，他會用最大誠意促成藍白合；另一方面，藍白合的先決條件仍然是「國民黨要強」，才能取得主導地位；他具體保證，若當選黨主席，最重要的工作就是促成黨內團結、在野合作，贏下2026，並在2028讓國民黨重返執政。