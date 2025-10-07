張亞中盼尋求盧秀燕支持 強調國民黨須自強才談藍白合

快訊

聯合報／ 記者余采瀅陳敬丰／台中即時報導
國民黨黨主席候選人張亞中認為，強調「國民黨須自強才談合作」。記者黃仲裕／攝影
中國國民黨主席選舉進入倒數，候選人張亞中今天出席首場政見發表會，表示將展開「台中請益之旅」，盼拜會台中市長盧秀燕爭取支持。他強調，盧市長是深受敬重的地方首長，相信她會以超越黨派的立場、保持中立態度，「當然希望能爭取她的支持，針對國家發展與黨的未來交換意見。」

張亞中說，自己在台中出生、成長，小學與中學都在當地就讀，「這裡是我的家鄉」。他並指出，這次參選早已籌備多時，其他候選人則是在盧秀燕宣布不參選後才倉促上陣，「從幾次的表現來看，他們對如何改革國民黨準備不足，這對本黨發展而言相當遺憾。」他希望藉由政見發表會，能提出真正有助於國民黨改革的具體方案，讓政黨更開放、更有效率、更具理念與思想，「更重要的是成為一個能創造和平的政黨。」

針對資深媒體人李艷秋批評部分候選人「只談藍白合，不如找黃國昌當主席」的言論，張亞中表示認同其觀點。他說：「藍白合應該是結果，不是目的。最重要的是國民黨要先壯大自己，展現為台灣、為兩岸創造和平的能力，別把希望寄託在別人身上。」

他強調，一個政黨要能與他人合作，必須先具備實力與方向，「如果國民黨能提出讓兩岸和平的架構，白色力量自然不會反對。」張亞中表示，合作應建立在自我成長與理念一致之上，「若只是指望靠合併才能贏2028，那格局就太小了。」

張亞中最後說，他將於近日安排數天的台中行程，再次拜訪盧秀燕，「我不敢說要說服她支持我，但希望她能了解我對國家與政黨發展的想法，相信只要她了解，就會理解我參選的初衷。」

