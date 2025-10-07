快訊

高雄鋼構廠疑吊掛失誤！女工人遭4噸重鋼骨重壓釀1死1重傷

流感就醫再升一成…上周一口氣增16死 5歲童發病到死亡僅10天

撕碎紙條「晶華→orange出國」啥意思？ 柯文哲：橘子出國真爽

在野最大共識藍白合 鄭麗文：國民黨當然也要爭氣

聯合報／ 記者陳敬丰余采瀅／台中即時報導
國民黨主席候選人鄭麗文指出，希望在她任內，一定要讓國民黨成為第一大黨，超越民進黨。記者余采瀅/攝影
國民黨主席候選人鄭麗文指出，希望在她任內，一定要讓國民黨成為第一大黨，超越民進黨。記者余采瀅/攝影

國民黨黨主席候選人鄭麗文今天指出，拜會過台中市長盧秀燕得到暖心的鼓勵與加油。至於藍白合是在野最高共識，國民黨當然也要爭氣，在野的大團結勢在必行，藍白的合作也勢在必行。

針對黨主席選舉外界的說法歧異與質疑，鄭麗文說，我好像也有一點習慣了，一波又一波啦，那我們就是平常心，希望選舉嘛，雖難免光怪陸離的現象都有，但沒有關係，黨內選舉還是希望能夠一團和氣，展現團結的氛圍，不要傷了我們支持者的心。

被問到來拜會盧市長有沒有尋求她的支持？鄭麗文說，我們有拜會過，之前都有公開過了，然後市長也給她非常暖心、非常溫暖的鼓勵跟加油。

至於李艷秋在臉書上說，六個候選人都只會講藍白合，那乾脆找黃國昌來當主席？鄭說，藍白合是現在在野的一個非常高度的共識，當然國民黨自己要爭氣，她曾不斷地強調，在黨主席任內，一定要讓國民黨成為第一大黨，超越民進黨。目標是未來國民黨28年政黨輪替是過半數的完全執政，但是為了確保下架民進黨，在野的大團結是在必行，藍白的合作也是在必行。

藍白合 國民黨 黨主席 鄭麗文 盧秀燕 李艷秋

延伸閱讀

拋拜會高市早苗被指靠攏日反中極右派 鄭麗文急澄清

國民黨主席政見發表會今天下午台中登場 「聚焦盧秀燕」成看點

鄭麗文公職分攤金爭議 國民黨：經查責任額度均已完成

質疑鄭麗文品格及黨魂 張亞中：從頭到尾都在閃躲問題

相關新聞

張亞中盼尋求盧秀燕支持 強調國民黨須自強才談藍白合

中國國民黨主席選舉進入倒數，候選人張亞中今天出席首場政見發表會，表示將展開「台中請益之旅」，盼拜會台中市長盧秀燕爭取支持...

在野最大共識藍白合 鄭麗文：國民黨當然也要爭氣

國民黨黨主席候選人鄭麗文今天指出，拜會過台中市長盧秀燕得到暖心的鼓勵與加油。至於藍白合是在野最高共識，國民黨當然也要爭氣...

6候選人都說藍白合…李艷秋稱「不如找黃國昌任黨魁」 羅智強這樣說

國民黨主席候選人羅智強今天參加台中場政見發表會，羅受訪指出，藍白合是機制問題，就是到時候尋求信任，找出一位最強的一個人來...

黃復興大將力挺 趙少康秀簡訊：郝龍斌足任主席重任

國民黨主席選舉倒數，中廣前董事長趙少康接獲前黃復興黨部書記長張人俊訊息，表態力挺黨主席候選人郝龍斌。張人俊認為，以當前黨...

拋拜會高市早苗被指靠攏日反中極右派 鄭麗文急澄清

國民黨主席選舉18日改選，候選人鄭麗文日前表示，若當選主席，有意拜訪日本自民黨總裁高市早苗，被認為是失言靠攏日本反中極右...

國民黨主席候選人政見會下午在台中舉辦 盧秀燕說了自己的態度

中國國民黨主席選舉候選人政見發表會台中場今天下午舉辦，市長盧秀燕下午被問及此事時說，她非常關心，但因為是在上班時間，且市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。