在野最大共識藍白合 鄭麗文：國民黨當然也要爭氣

國民黨黨主席候選人鄭麗文今天指出，拜會過台中市長盧秀燕得到暖心的鼓勵與加油。至於藍白合是在野最高共識，國民黨當然也要爭氣，在野的大團結勢在必行，藍白的合作也勢在必行。

針對黨主席選舉外界的說法歧異與質疑，鄭麗文說，我好像也有一點習慣了，一波又一波啦，那我們就是平常心，希望選舉嘛，雖難免光怪陸離的現象都有，但沒有關係，黨內選舉還是希望能夠一團和氣，展現團結的氛圍，不要傷了我們支持者的心。

被問到來拜會盧市長有沒有尋求她的支持？鄭麗文說，我們有拜會過，之前都有公開過了，然後市長也給她非常暖心、非常溫暖的鼓勵跟加油。

至於李艷秋在臉書上說，六個候選人都只會講藍白合，那乾脆找黃國昌來當主席？鄭說，藍白合是現在在野的一個非常高度的共識，當然國民黨自己要爭氣，她曾不斷地強調，在黨主席任內，一定要讓國民黨成為第一大黨，超越民進黨。目標是未來國民黨28年政黨輪替是過半數的完全執政，但是為了確保下架民進黨，在野的大團結是在必行，藍白的合作也是在必行。