6候選人都說藍白合…李艷秋稱「不如找黃國昌任黨魁」 羅智強這樣說

國民黨主席候選人羅智強今天參加台中場政見發表會，羅受訪指出，藍白合是機制問題，就是到時候尋求信任，找出一位最強的一個人來參選（總統），不只是黨內要有共識，那事實上也是要得到所有在野黨的共識，起來努力再一起來努力。

媒體人李艷秋在臉書發表言論，就說國民黨黨主席六位候選人都說要藍白合，不如找黃國昌來當主席。羅智強說，藍白合就是到時候有一個公平的機制來尋求信任，找出一個最強參選人。

被問到日前拜會台中市長盧秀燕，有爭取到她的支持嗎？羅智強說，盧和他一直都有保持很密切的互動。另出示行政院前院長劉兆玄公開信，羅說，非常感謝劉兆玄發表公開信支持參選，並給了四個字「俠骨初心」，這次願意站出來力挺，是很重要的一個強心針，他非常感謝

怎麼看最近幾份民調都是鄭委員領先？羅智強說，他告訴支持者不要擔心所謂民調的起起落落，我過去的選舉過程當中，一開始的民調也都是落後，但是只要大家覺得羅智強是一個有俠骨初心、是一個好的人選，就集中選票支持羅智強的話，一定可以力拚逆轉勝的奇蹟，也希望支持者，跟著劉兆玄院長一起來支持羅智強。