黃復興大將力挺 趙少康秀簡訊：郝龍斌足任主席重任

國民黨主席選舉倒數，中廣前董事長趙少康接獲前黃復興黨部書記長張人俊訊息，表態力挺黨主席候選人郝龍斌。張人俊認為，以當前黨主席的使命，郝龍斌足以擔當重任。

趙少康說，張人俊一生戎馬，打過823砲戰捍衛金門，之後更擔任金門縣長，還做過黃復興黨部書記長，可說「黨政軍資歷完整」。雖已經94歲高齡，仍心繫黨國發展。

張人俊說，黨主席選舉已到最後關頭，參選人的理念政見對黨國興利除弊及國家認同、92共識、兩岸間關係之處理，均有明確的說明具體的作法，至於個人的學識能力、行事風格、品德學養，社會大眾均知之甚詳，惟在黨國艱困亂事之秋，救亡圖存之際，誰能擔當重任，自由黨員公評。

張人俊認為，當前黨主席的使命，除了要有文武全才，行政經驗豐富，能統領全局，運籌帷幄，決勝於千里之外者。還要融合民眾黨，集結在野一切力量，贏得2026、2028勝選者。同時，擺脫依美媚日心態，堅持自立自強者；當務之急在兩岸和平共存共榮，化干戈為玉帛，救人民於水火之中，乃重中之重。「我的認知是郝龍斌。」

張人俊說，郝龍斌是軍人世家，生於眷村，幼承庭訊，忠孝傳家，畢業於台大，留學美國麻州州立大學，獲食品科技博士學位，可說是才學俱佳。郝龍斌回歸後擔任母校教授12年之久，教學認真，獲師生愛戴。85年立委高票當選，理性專業問政，頗獲好評。後選台北市長，任職8年，公正廉明，忠厚篤實，以誠待人，不虛偽做作，能樂於助人，深入基層暸民疾苦，政通人和，政績斐然。

張人俊提到，另鮮為人知者，郝龍斌冷靜沉著，機警過人。在一次公車上，歹徒持刀逼人，不計危險挺身制伏，解除全車乘客危機，又在紅十字會秘書長任內，將所得薪資全數捐出拹助弱勢，智勇雙全。以上所見，足以擔當主席重任。總之，參選者均國民黨精英，各學有專長，皆抱著救黨救國的雄心壯志。在選舉後期能集中智慧齊心合力，救黨，則百年大黨重現光輝。救國，則中華民國歷久而長青。