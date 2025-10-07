快訊

黃復興大將力挺 趙少康秀簡訊：郝龍斌足任主席重任

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康接獲前黃復興黨部書記長張人俊訊息，表態力挺黨主席候選人郝龍斌。圖／取自趙少康臉書
中廣前董事長趙少康接獲前黃復興黨部書記長張人俊訊息，表態力挺黨主席候選人郝龍斌。圖／取自趙少康臉書

國民黨主席選舉倒數，中廣前董事長趙少康接獲前黃復興黨部書記長張人俊訊息，表態力挺黨主席候選人郝龍斌。張人俊認為，以當前黨主席的使命，郝龍斌足以擔當重任。

趙少康說，張人俊一生戎馬，打過823砲戰捍衛金門，之後更擔任金門縣長，還做過黃復興黨部書記長，可說「黨政軍資歷完整」。雖已經94歲高齡，仍心繫黨國發展。

張人俊說，黨主席選舉已到最後關頭，參選人的理念政見對黨國興利除弊及國家認同、92共識、兩岸間關係之處理，均有明確的說明具體的作法，至於個人的學識能力、行事風格、品德學養，社會大眾均知之甚詳，惟在黨國艱困亂事之秋，救亡圖存之際，誰能擔當重任，自由黨員公評。

張人俊認為，當前黨主席的使命，除了要有文武全才，行政經驗豐富，能統領全局，運籌帷幄，決勝於千里之外者。還要融合民眾黨，集結在野一切力量，贏得2026、2028勝選者。同時，擺脫依美媚日心態，堅持自立自強者；當務之急在兩岸和平共存共榮，化干戈為玉帛，救人民於水火之中，乃重中之重。「我的認知是郝龍斌。」

張人俊說，郝龍斌是軍人世家，生於眷村，幼承庭訊，忠孝傳家，畢業於台大，留學美國麻州州立大學，獲食品科技博士學位，可說是才學俱佳。郝龍斌回歸後擔任母校教授12年之久，教學認真，獲師生愛戴。85年立委高票當選，理性專業問政，頗獲好評。後選台北市長，任職8年，公正廉明，忠厚篤實，以誠待人，不虛偽做作，能樂於助人，深入基層暸民疾苦，政通人和，政績斐然。

張人俊提到，另鮮為人知者，郝龍斌冷靜沉著，機警過人。在一次公車上，歹徒持刀逼人，不計危險挺身制伏，解除全車乘客危機，又在紅十字會秘書長任內，將所得薪資全數捐出拹助弱勢，智勇雙全。以上所見，足以擔當主席重任。總之，參選者均國民黨精英，各學有專長，皆抱著救黨救國的雄心壯志。在選舉後期能集中智慧齊心合力，救黨，則百年大黨重現光輝。救國，則中華民國歷久而長青。

國民黨 黨主席 黃復興 趙少康 郝龍斌

相關新聞

國民黨主席政見會台中場 郝龍斌怒批「破壞黨、散播謠言的才是敵人」

國民黨主席選舉進入倒數，今天在台中舉辦第一場地區政見說明會。候選人之一、台北市前市長郝龍斌率先登台，他強調黨內團結非常重...

張亞中盼尋求盧秀燕支持 強調國民黨須自強才談藍白合

中國國民黨主席選舉進入倒數，候選人張亞中今天出席首場政見發表會，表示將展開「台中請益之旅」，盼拜會台中市長盧秀燕爭取支持...

在野最大共識藍白合 鄭麗文：國民黨當然也要爭氣

國民黨黨主席候選人鄭麗文今天指出，拜會過台中市長盧秀燕得到暖心的鼓勵與加油。至於藍白合是在野最高共識，國民黨當然也要爭氣...

6候選人都說藍白合…李艷秋稱「不如找黃國昌任黨魁」 羅智強這樣說

國民黨主席候選人羅智強今天參加台中場政見發表會，羅受訪指出，藍白合是機制問題，就是到時候尋求信任，找出一位最強的一個人來...

黃復興大將力挺 趙少康秀簡訊：郝龍斌足任主席重任

國民黨主席選舉倒數，中廣前董事長趙少康接獲前黃復興黨部書記長張人俊訊息，表態力挺黨主席候選人郝龍斌。張人俊認為，以當前黨...

拋拜會高市早苗被指靠攏日反中極右派 鄭麗文急澄清

國民黨主席選舉18日改選，候選人鄭麗文日前表示，若當選主席，有意拜訪日本自民黨總裁高市早苗，被認為是失言靠攏日本反中極右...

