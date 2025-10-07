拋拜會高市早苗被指靠攏日反中極右派 鄭麗文急澄清

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席候選人鄭麗文。聯合報系資料照／記者林澔一攝影
國民黨主席選舉18日改選，候選人鄭麗文日前表示，若當選主席，有意拜訪日本自民黨總裁高市早苗，被認為是失言靠攏日本反中極右派。前立委邱毅直言，鄭選情恐遭重創。鄭麗文今表示，她在歷史問題與民族大義上的立場一向堅定，也主張政治人物對戰爭問題與歷史責任要有正確的認識，才有助維持區域和平、避免戰爭發生。

鄭麗文今在臉書指出，她參選黨主席至今，一直受到海內外的媒體關注，日前有幸和外媒交流，也提出強化政黨外交的構想。因此她在政見發表會中也提到，當選黨主席後，希望有機會前往日本會晤自民黨新任總裁高市早苗，其實是以高市早苗成為日本自民黨第一位女性總裁為例，期許自己也能成為中國國民黨的女性黨主席。

鄭麗文說，台灣與日本的雙邊經貿關係十分密切，台灣社會普遍重視與日本各界的交流。國民黨將重返執政，政黨外交十分重要，而高市早苗即將成為日本首相，自然也會成為影響台日關係的關鍵人物。她當選國民黨主席後，也會推動政黨外交，讓各國政黨了解國民黨對於兩岸和平的立場，以及對歷史與戰爭問題不容模糊的堅持。

鄭麗文強調，在對外互動與交流上，他們絕對不會如民進黨般自我矮化，在見日本政治人物時處處迎合討好；相反地，應該對等尊嚴的溝通對話，讓對方理解即將執政的國民黨的態度和立場，當然包括歷史問題和現實狀況。

鄭麗文說，對外關係她一向堅守三大原則，不做麻煩製造者；不淪為地緣政治的犧牲品；積極成為和平締造者。國民黨有重要的責任和義務化解兩岸過去的歷史矛盾，尋求和解、合作，才不會被外界見縫插針，將台灣變成地緣政治的籌碼和棋子。

