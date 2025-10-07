國民黨主席政見發表會今天下午台中登場 「聚焦盧秀燕」成看點

國民黨主席選舉剩不到2周，政見發表會因花蓮洪災縮為3場，今天下午在台中是第一場，6名候選人都會出席。地方藍營人士認為，台中和台中市長盧秀燕對這次選舉的重要性不必多言，不過盧遲遲沒有明確表態，勢必讓各候選人對盧表述成為政見會焦點。

國民黨原定舉辦8場分區政見發表會，恰逢花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤釀災，黨內不少聲音表示應以救災為重，經過黨內協商，除了保留電視政見發表會，只留下3場分區發表會，分別辦在台北、台中與高雄，今天下午在台中是第一場。台中黨部表示，目前沒收到候選人不出席通知。

政見發表會具體地點是台中市潮港城國際美食館，流程如下：下午3時報到，3時20分介紹來賓，隨後國民黨台中市黨部主委顏文正先代表致詞，3時半開始候選人依號次抽籤，35分起6名候選人依抽籤順序發表政見，每人15分鐘，預估下午5時10分結束。

藍營地方人士表示，盧秀燕作為國民黨挑戰2028大位的最有力人選，有志於勝選的候選人都知道要「靠緊盧媽媽」，台北市前市長郝龍斌、立委羅志強與前立委鄭麗文是這次選舉的民調最高的3名候選人，先後約盧吃小吃，羅甚至直接表態2028唯一支持盧秀燕。

藍營人士指出，除了羅智強，郝龍斌是第一個約盧秀燕吃小吃的候選人，且2人相交最久、情感最深，被外界視為最可能取得盧信任的候選人；然而另一方面，三強中看似與盧距離較微妙的鄭麗文，不僅在民調中壓過郝、羅，也得到軍系與黃復興的強力奧援，隱隱有後來居上之勢。