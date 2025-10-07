劉兆玄挺羅智強 黨內人士 : 在紛亂黨魁選舉中點燈

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席選舉白熱化，行政院前院長劉兆玄（左）宣布支持黨主席候選人、立委羅智強。圖／取自羅智強臉書
國民黨主席選舉白熱化，行政院前院長劉兆玄（左）宣布支持黨主席候選人、立委羅智強。圖／取自羅智強臉書

國民黨主席選舉白熱化，行政院前院長劉兆玄宣布支持候選人羅智強。黨內人士表示，劉兆玄用「俠骨仁心」四字宣布支持羅智強，就是要在紛亂的黨主席選舉點一盞燈，提醒大家，選黨主席不能只看華麗的論述，要看的是這個人對國民黨是否忠貞，對同志有無俠骨。

黨內人士指出，劉兆玄公開力挺，點出這次黨主席選舉被大家忽視的「人格特質」選擇。劉兆玄認為，對國民黨俠義忠誠、始終不渝的羅智強，才是確保2028年國民黨重返執政的最「安心」選擇。

黨內人士表示，挾成功反制大罷免之勢，國民黨在失去政權九年後，終於迎來難得的「順風局」。這時候新的黨主席，最重要的是穩定性、忠誠度；變化太大、風險太高的黨主席，都可能讓順風變逆風，進而危及2026年和2028年的選舉。

黨內人士提到，已不過問政治多年的劉兆玄，不只是政績卓著、受人景仰的行政院長，也是知名的武俠小說家，他用「俠骨仁心」四個字宣布支持羅智強，就是要在紛亂的黨主席選舉點一盞燈，提醒大家，選黨主席不能只看華麗的論述，要看的是，這個人對國民黨是否忠貞，對同志有無俠骨。他也認為，羅智強從政20年，愛國俠義的立場從未改變，是真正可以帶領國民黨重返執政、最安心的選擇。

