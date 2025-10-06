侯友宜力挺郝龍斌選黨主席「台灣一定要走公道之路」

國民黨主席18日改選，候選人郝龍斌趁著中秋連假拜訪新北市長侯友宜。郝龍斌說，感謝侯友宜願意在此刻出面力挺他擔任國民黨主席；侯友宜也叮嚀他一定要加油、一定要勝選，台灣一定要走公道之路。

郝龍斌表示，中秋節的下午，他特別到新北市向侯友宜賀節，侯友宜準備月餅，他則帶來文旦，彼此互相祝福，也聊了許多心裡話。

郝龍斌表示，民國87年發生的台北客運公車挾持事件震撼全國，當時他還是立委，跟趙少康一起進入公車和嫌犯交涉，與擔任刑事局副局長的侯友宜合力化解危機。他跟侯友宜結緣於公車挾持事件，之後他當了台北市長，推動雙北攜手合作，又跟侯友宜並肩奮鬥，今天聊起來，兩人都很珍惜老朋友情誼。

郝龍斌說，他由衷感謝侯友宜願意在此刻出面力挺他擔任國民黨主席，侯友宜鐵漢錚錚，一生為國家奉獻，更曾經代表國民黨參選2024年總統，侯今天說，目前國民黨需要一位穩定、務實的主席，帶領全黨團結一致，迎向2026與2028的挑戰，這正是他參選主席，希望為黨奉獻的初衷。

郝龍斌說，侯友宜也叮嚀他一定要加油、一定要勝選，台灣一定要走公道之路。「我相信，公道自在人心，凡走過必留痕跡。」侯友宜說得好「中秋團圓，國家也要團結！」感謝侯友宜跟眾多好友的信任，讓他更有信心，也必定不負大家所託。