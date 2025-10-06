郝龍斌說去勘災卻現身宜蘭餐會 照片外流掀風暴點名「戰犯」他駁斥

台北市前市長郝龍斌昨天因花蓮勘災，取消參加國民黨主席競選辯論會，卻被拍到中午現身宜蘭，與地方黨代表聚餐，照片下午就流出被媒體引用報導，掀起宜蘭政壇「陰謀論」風暴，更有人貼臉書直指未出席的議長叫人拍照，議長張勝德今駁斥「無聊」，他根本不知道郝龍斌會出席餐會。

國民黨主席候選人郝龍斌呼籲停止舉辦辯論會與政見發表會，投入花蓮救災，他沒有出席昨天下午電視辯論會，趕赴花蓮救災，但中午出現在宜蘭金門餐廳的黨代表聯誼聚會，席間有人偷拍照片，郝龍斌與國民黨宜蘭大老楊吉雄、餐會召集人黃浴沂議員同框，照片下午被國民黨中央委員黎子渝爆料。

黎子渝說，剛看到一張照片，郝龍斌說要到花蓮救災，因此取消原定的黨主席辯論會，聽起來好像是把災區擺第一，卻被拍到人在宜蘭金門餐廳，和黨代表一起吃飯、聊天，「辯論會不能參加，是因為要救災；但午餐聚會可以進行，這又是什麼邏輯？」「救災優先？」

對此，郝龍斌辦公室表示，郝龍斌昨中午從花蓮北返回程路上，在羅東停留受邀與黨代表聚會，也請宜蘭代表鄉親就近支援花蓮救災。

據了解，宜蘭縣黨代表35人，黃浴沂議員是宜蘭黨代表會長，常邀大家聯誼聚會，對於照片外流被媒體拿去報導傷及郝龍斌，眼見這個月中就要選舉投票，黃浴沂忍不住開罵，什麼人用這種「骯髒手段」、「抓耙子」。

林岳賢議員臉書貼文說，得知郝龍斌市長人近在花蓮，支持者邀請他撥冗一同用餐，無可厚非，有心人士惡意渲染中傷，別有用心、令人不齒、可惡至極！黨內選舉，奉勸有心人適可而止、以免傷人傷己；另外，也有人在臉書使用「內奸」、「背骨」強烈字眼大罵。

黃浴沂邀請對象除了黨代表，還邀黨籍鄉鎮市長及議長張勝德、不分區立委吳宗憲等，議長未出席。地方政壇傳出「陰謀論」，郝龍斌若選上黨主席，傾向支持吳宗憲參選2026宜蘭縣長，所以議長張勝德未出席，指派某人拍照作文章；席間也有人接到電話，被提點趕快離開餐會，以免被拍照入鏡，一場餐會搞得疑雲重重。

「矛頭指向我？大不對！」被影射的議長張勝德秀出手機截圖表示，他被通知傅崐萁立委5日中午在金門餐廳宴請，邀請7月份到花蓮支援反罷免的議員，他不知道郝龍斌要來，也不可能叫出席的人去拍郝龍斌的照爆料，真的「很無聊、很無厘頭」。