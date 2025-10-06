鄭麗文公職分攤金爭議 國民黨：經查責任額度均已完成

國民黨主席候選人鄭麗文被爆擔任立委期間欠繳公職分攤金，選主席前才補繳完成，引發爭議。國民黨今說明，經查鄭麗文的責任額度均已完成，符合相關規定，參選資格無庸置疑，國民黨感謝所有分攤黨務運作的各位同志。

國民黨指出，依黨行之有年的內規，黨籍立法委員每年的募款責任額為30萬元，黨籍不分區立委除30萬元之外，每月另外再加10萬元的責任額度。關於媒體報導鄭麗文的相關責任額，經查不分區立委每月10萬元的額度，以當時所提供的立院黨團兩位助理折算每月10萬元；另每年30萬元部分，4年共計120萬元募款責任額度，則於9月10日滙入黨務基金帳號。

國民黨表示，經查鄭麗文的責任額度均已完成，符合相關規定，參選資格無庸置疑，國民黨感謝所有分攤黨務運作的各位同志。國民黨主席所有6位參選人均為國民黨優秀同志，黨中央一本公平公正之的原則辦理黨主席選舉。