聽新聞
0:00 / 0:00
鄭麗文公職分攤金爭議 國民黨：經查責任額度均已完成
國民黨主席候選人鄭麗文被爆擔任立委期間欠繳公職分攤金，選主席前才補繳完成，引發爭議。國民黨今說明，經查鄭麗文的責任額度均已完成，符合相關規定，參選資格無庸置疑，國民黨感謝所有分攤黨務運作的各位同志。
國民黨指出，依黨行之有年的內規，黨籍立法委員每年的募款責任額為30萬元，黨籍不分區立委除30萬元之外，每月另外再加10萬元的責任額度。關於媒體報導鄭麗文的相關責任額，經查不分區立委每月10萬元的額度，以當時所提供的立院黨團兩位助理折算每月10萬元；另每年30萬元部分，4年共計120萬元募款責任額度，則於9月10日滙入黨務基金帳號。
國民黨表示，經查鄭麗文的責任額度均已完成，符合相關規定，參選資格無庸置疑，國民黨感謝所有分攤黨務運作的各位同志。國民黨主席所有6位參選人均為國民黨優秀同志，黨中央一本公平公正之的原則辦理黨主席選舉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言