國民黨主席選舉18日投票 候選人中秋節社群貼文喊話

中央社／ 台北6日電

國民黨主席選舉將於18日投票，競爭愈趨白熱化，部分參與競逐的候選人紛紛透過臉書發表看法，爭取黨員認同。鄭麗文今天說，這兩天黨內壓力越來越大，她也知道壓力越大，力挺她的決心就越強，因為國民黨不能輸在自己人的手裡。

國民黨主席候選人郝龍斌則在臉書放上一段影片表示，雖然中秋節是闔家團圓的日子，但心裡惦記著花蓮光復災後重建的民眾，他也感謝投入的志工與善心人士，願一起加油，早日走出傷痛，重建家園。

另一位國民黨主席候選人羅智強則是在臉書上說，回花蓮的3天都住在大陳一村，並放上一張他兒時與父母住的房子照片。羅智強表示，這幾天忙完關心災區的行程後，回到大陳一村，他都會在巷口坐一會兒，黯淡的巷徑，彷彿還聽得見母親喚他和哥哥回家吃晚飯的聲音。

國民黨主席選戰進入白熱化階段，不同於郝龍斌與羅智強，由於鄭麗文近日連續被質疑包括欠繳國民黨公職分攤金等事件，她除了在昨天的國民黨政見發表會上公開澄清，呼籲黨中央不要成為謠言製造者外，鄭麗文今天透過臉書表示，中秋佳節是團圓的好日子，她想感謝參選黨主席以來，一路不管驚濤駭浪都情義相挺的好夥伴，她也知道這兩天黨內壓力越來越大，排山倒海而來，但壓力越大，大家力挺她的決心就越強，因為國民黨不能輸在自己人的手裡。

