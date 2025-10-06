聽新聞
觀察站／國民黨主席選舉 政見會過多 反而放大對立

聯合報／ 本報記者鄭媁

國民黨主席選舉戰況激烈，實體政見會近日由八場縮減為三場，部分陣營大感不滿。選舉辯論與政見會的原意是展現民主，凝聚共識，卻逐漸成為黨內火線對決的舞台，競選過程已不僅是理念之爭，反而暴露出國民黨內薄弱的信任基礎與猜疑。

黨內選舉如火如荼，候選人之間的攻防也在每場辯論會或政見會日益加劇，例如，張亞中批評鄭麗文「不忠誠」、卓伯源怒斥郝龍斌與羅智強「違背民主原則」，鄭麗文因公職分攤金事宜，怒控黨中央「打壓特定候選人」。

政見會本該是提供候選人充分論述政見與宣傳黨務改革理念的平台，反而因為場次過多，轉而成為放大對立的擴音器。辯論的頻繁，導致「同室操戈」，除了讓基層有感的選戰正在失焦，從論述政見變成「論人之爭」，更導致每一場政見發表落幕後，徒留新的心結。

候選人都認同制度的重要性，作為百年大黨，國民黨歷經長期的內部路線模糊，確實可透過多場辯論釐清方向、重建共識，黨員固然也希望藉由實體政見會親自聆聽候選人的理念；但此次改選時間短，政見及辯論會場次卻特別密集，讓候選人疲於備戰，是否真能讓對話深化？黨內人士的憂慮也不無道理。

當選舉已是刀刀見骨，選後如何團結，將是新任黨主席的基本功。這次的經驗已示警：政見及辯論場次過多，一旦淪為攻訐大會，甚至辦出火氣來，選後再多的「團結宣言」，恐怕也是徒勞。

