國民黨政見場次引戰火 黨中央「罵不還口」

國民黨主席選舉昨天舉行電視政見發表會，「六缺二」引爆戰火。對於候選人郝龍斌、羅智強昨天因花蓮災情而不出席，候選人卓伯源批評郝、羅違背民主原則；黨中央前天宣布八場政見發表會縮減為三場，也引發候選人鄭麗文不滿。

昨天電視政見會舉行前，羅智強與鄭麗文隔空交火。羅在社群發文批評，指已有眾多具民意基礎的立委們連署呼籲停辦辯論，應優先關心花蓮，卻被鄭麗文輕忽；還未當選就如此，若未來真的當主席，要如何服眾？

不少藍營立委也向媒體私下抱怨，正值花蓮洪災救災之際，國民黨幾位候選人還在忙辯論，甚至彼此黨內互打，不要說災民憤怒及不滿，一般民眾都看不下去，「此時最開心的應該只有民進黨」。

鄭麗文在政見發表會強調，她重視十八名立委和所有黨員的聲音，但政見發表會是重中之重，完整尊重民主選舉的遊戲規則，才能展現國民黨民主風範。

有國民黨中評委爆料「鄭麗文遲繳黨公職分攤金」，根本是為了選黨主席，在選前才繳清，引發黨內譁然。

國民黨秘書長黃健庭在昨天政見發表會前受訪證實，立委每年應負擔卅萬元，不分區立委每個月還要再多負擔十萬元，鄭麗文應是四年任內沒繳每年卅萬元公職分攤金，總額是一百廿萬元，但她上月領表前已繳清。

鄭麗文陣營代表人、前立委李德維解釋，當時鄭擔任國民黨立院黨團書記長，為替黨團無法加薪的問題找解方，所以把分攤金用於黨團人員，簽文也獲當時黨中央同意，後來的黨主席對該簽文並無修改或停止，應是認知有差距，實際上該募的錢都有付。

鄭麗文昨受訪也說，一切規定按照黨中央規定，不知黨中央這時候放混淆視聽、帶風向的訊息，用意何在？

國民黨文傳會主委林寬裕回應，黨中央搭建選舉平台，既然六位候選人都是黨內同志，黨中央打不還手、罵不還口，大家各自努力。