國民黨主席選舉政見會 鄭麗文談藍白合「該讓就讓」

國民黨主席選舉十八日投票，黨中央昨舉行電視政見發表會，六位候選人中，郝龍斌、羅智強二人以花蓮風災為由缺席。政見會雖「六缺二」，仍有不少火花，候選人鄭麗文說，當選後要會晤自民黨總裁高市早苗、推動政黨外交；張亞中則嗆鄭「對兩岸關係有點基本認識好不好，黨主席不是這樣幹」。

面對張亞中的質疑，鄭麗文回應，她很清楚高市早苗的態度跟立場，但政黨外交不是只選擇跟國民黨立場完全一致的政黨進行交流。

在線上搜題部分，被問到二○二六藍白議員席次矛盾怎解、縣市首長是否會禮讓？鄭麗文說，她會高度尊重地方議長、副議長，以及議會黨團。縣市長部分，除了現任優先，藍白若僅一人有意願，自然全力支持；若兩黨都有意願，就通過初選機制產生最適合的候選人。

鄭麗文說，既然是最能代表藍白贏得大選的人選，自然應毫無保留全力支持，「該讓就要讓，沒有說又要藍白合又要整碗捧去，這就沒誠意，也對白不夠尊重。」不能想當然耳、高高在上，脫離草根與現實，這是最要不得的。

媒體問，若任黨主席，二○二八是否會釋出兵權給總統候選人？鄭麗文表示，「尊重制度，與黨主席個人意志無關」，未來一定跟總統候選人充分溝通理解互補，不預設兩人會有齟齬、矛盾。張亞中主張，黨主席任期應與總統同步，他會交出兵權給總統當選人統一指揮。

結論時張亞中話鋒一轉，突批鄭麗文品格有問題，直言鄭當初離開民進黨並非反台獨，而是背叛同志後遭停權，結果沒多久就投靠國民黨，「如果國家認同這樣的根本都能變，未來有什麼不能變？」並批鄭麗文就是投機分子，在政見會面對一連串問題卻都在閃躲。

鄭麗文回應，謝謝公開批評指教，但不該「暗中傷人」，這次選舉不要再重複過去國民黨為人詬病的習慣與沉痾，也籲黨中央辦一場公平乾淨的選舉，不要成為謠言製造者。

候選人卓伯源則質疑，郝龍斌日前公開稱，若當選黨主席將邀請羅智強擔任副主席，隨後兩人又要求黨中央停辦政見說明會，這完全違背民主原理原則、也可能違反「政黨法」，呼籲郝、羅退選。

候選人蔡志弘聚焦兩岸、台灣經貿等議題，強調國民黨唯有改革與團結才能重獲人民信任；他若當選，首要之務就是要年輕化、數位化、ＡＩ化，要重用年輕人，同時要重視黨員意見。

針對鄭麗文有關藍白合說法，民眾黨發言人吳怡萱表示，民眾黨已在今年九月十日正式通過二○二六年公職人員選舉提名辦法，並在十月一日公告第一波直轄市及縣市議員選區提名作業，未來會持續穩扎穩打推出最強候選人；有關國民黨主席選舉，民眾黨皆予尊重，不會介入與評論。