質疑鄭麗文品格及黨魂 張亞中：從頭到尾都在閃躲問題

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨主席選舉政見發表會下午在台北舉行，黨主席候選人張亞中出席。記者林伯東／攝影
國民黨主席選舉政見發表會下午在台北舉行，黨主席候選人張亞中出席。記者林伯東／攝影

國民黨主席選舉今舉行電視政見發表會，國民黨主席候選人張亞中於結論環節批評候選人鄭麗文品格有問題。他表示，鄭麗文當初離開民進黨並非反台獨，而是背叛同志後遭停權，結果沒多久就投靠國民黨，如果國家認同這樣的根本都能變，未來有什麼不能變？但鄭麗文今天面對一連串問題卻都在閃躲。

張亞中表示，一位黨主席最重要的是品格，他對其他參選同志都沒意見，就是對鄭麗文有意見，在國民黨包容敦厚的文化中可以歡迎來加入，甚至來擔任高官、兩屆不分區立委等，這是很多資深黨員都望塵莫及的，但鄭麗文跟在民進黨一樣名利雙收，如今又想來選黨主席。

張亞中認為，黨主席應該接受最嚴格標準檢驗，因為職位象徵著黨德與黨魂；鄭麗文當初離開民進黨並非因為反台獨，而是因為背叛自己同志遭停權，在民進黨沒未來後，短短兩年內就投靠國民黨。這幾年他為弘揚中山思想、捍衛蔣公等努力，卻也不見鄭麗文的身影，直到黨主席選舉到了，突然匆忙出現，說自己是中國人，然後要談國民黨改革；他也批評支持鄭麗文的軍系高官，過去就是既得利益者，如今支持鄭麗文，反而只有基層黃埔袍澤願意跟他站在一起。

張亞中還說，國家認同是政治人物的根本，如果這都能變，未來還有什麼不能變？大家別忘記國民黨曾經出現叛黨的前總統李登輝，而鄭麗文也是躲在反台獨虛假光環的同類人，是投機分子，今天出現並非懺悔或贖罪，而是奪取國民黨主席一職。

他並批，鄭麗文以政黨外交之名想與自民黨新任總裁高市早苗見面，是完全不懂國際關係與外交，而鄭麗文面對他一連串質疑及問題，今天完全都在閃躲講不清楚。

國民黨主席選舉政見發表會下午在台北舉行，國民黨秘書長黃健庭（中）與黨主席候選人卓伯源（左至右）、鄭麗文、蔡志弘、張亞中，一同合影。記者林伯東／攝影
國民黨主席選舉政見發表會下午在台北舉行，國民黨秘書長黃健庭（中）與黨主席候選人卓伯源（左至右）、鄭麗文、蔡志弘、張亞中，一同合影。記者林伯東／攝影

鄭麗文 國民黨

