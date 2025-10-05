國民黨主席選舉 讓北京看到台灣「中國認同」在復甦？

國民黨主席選舉正如火如荼進行中，大陸環球時報4日晚發表題為「台灣人的家國情懷和中國認同正在復甦」的評論文章稱，此次國民黨主席選舉，多位參選人都展現出要和平、堅定反台獨的一面。明確表態「既是台灣人也是中國人」，對應有身分認同的公開表達，打破了民進黨長期以來刻意製造的「台灣人不是中國人」的謊言。

環球時報指出，在民進黨多年的「去中國化」教育和輿論洗腦下，部分台灣民眾曾對自己的身分產生困惑，對台灣的未來感到迷茫。國民黨參選人這次敢於直面「中國人」身分，正是明辨是非、澄清謬誤，喊出了台灣真正的主流民意——他們清楚，台灣民眾的根兒始終在大陸，「中國人」是無需躲避的標籤，而是骨子裡的基因、血脈裡的印記。

文章更稱，台灣這種身分認同的熱潮正在形成。環球時報以網紅「館長」在中共九三閱兵期間直播為例指出，其間近10萬台灣觀眾同步觀看閱兵，回放觀看量突破125萬次，評論區裡「我是台灣人，更是中國人」的留言刷屏。

環球時報稱讚館長的直播沒有刻意說教，只是把大陸的強大實力和抗戰歷史記憶真實呈現，卻打破了民進黨長期以來構建的「信息繭房」。

文章表示，「如果說『館長』的直播是現實層面對這種身分認同的再激活，9月28日年已80歲的凌峰先生在澳門『灣區升明月』晚會上演唱《吾愛吾國》，則是從文化與情感層面深化了這種認同。」

環球時報表示，歌曲結束後，凌峰一句「中國人必然要有家國情懷，對不對」，「是每一名台灣同胞發自內心的真誠吶喊」。

環球時報還指出，「大勢就在眼前，台灣當下一個個的生動場景讓我們清晰地看到：台灣的主流民意從來沒有遠離『一個中國』的核心，對中國人身分的認同、對兩岸和平統一的期盼，始終是台灣社會的底色。」

文章最後表示，無論國民黨主席選舉最終結果如何，唯有堅持反對台獨、維護兩岸和平，唯有珍視並葆有這份共同的民族認同和國家記憶，才能真正贏得民心。