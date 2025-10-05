鄭麗文批遭黑函中傷 呼籲黨中央勿成謠言製造者

國民黨主席選舉電視政見說明會落幕。候選人鄭麗文表示，競選期間排山倒海的黑函，用莫須有、讓她啼笑皆非的各種奇怪故事和說法在抹黑中傷她，「好像我不是在跟各位優秀的候選人在選，而是跟黨中央在選。」呼籲黨中央不要成為謠言製造者。

鄭麗文爭議連環爆，昔日野百合夥伴陳尚志昨爆鄭邀吃「狗肉」過往。更有中評委投訴，鄭麗文在不分區立委任內的黨公職分攤金，選主席前才繳清。候選人張亞中今在政見說明會也對鄭麗文火力全開，抨擊鄭麗文迴避問題「國民黨主席不是這樣子幹的，喊口號誰不會？」

鄭麗文說，謝謝張亞中公開對她的批評指教，而不是暗中傷人。她參選從來沒有人看好、甚至對她視而不見，到今天發現很多人把她當成最重要的對手，背後代表的是國民黨正在改變，以及黨員一致的期待。她要呼籲這次選舉，請大家不要再重複過去國民黨為人詬病的習慣與沈痾。

鄭麗文說，她一再呼籲黨中央辦一場公平乾淨的選舉，不要成為謠言製造者，捍衛保護國民黨選舉。

國民黨文傳會主委林寬裕會後回應，黨中央搭建選舉平台，讓有意願領導國民黨的候選人可以向黨員爭取支持，六位候選人都是黨內同志，既然是同志，黨中央打不還手、罵不還口，大家各自努力。

另一位候選人卓伯源隨後表示，身為鄭麗文台大法律系的學長，他要幫鄭講幾句話「鄭麗文並沒有吃狗肉的習慣。」

卓伯源質疑，候選人郝龍斌日前在辯論會中公開對另一位候選人羅智強提出期約，邀請他擔任副主席，羅智強欣然表達肯定，至少沒拒絕，還說郝龍斌是前老闆，對他非常推崇。隨後兩人聯袂缺席中天辯論會與今日政見說明會，「郝羅配是否已成形？」他要提醒兩人，政黨法有相關規定，最好現在退出選舉，保護國民黨形象。