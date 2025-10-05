國民黨支持度低如何解決？ 黨主席候選人聚焦兩岸路線

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨主席選舉今舉行電視政見發表會。記者李成蔭／攝影
國民黨主席選舉今天下午舉行電視政見發表會，本報副總編輯蔡惠萍提問各候選人如何提升國民黨的支持度，各候選人多聚焦兩岸路線。鄭麗文強調，兩岸沒有和平，年輕人沒有未來；張亞中則批評國民黨還是密室操作，制度亂七八糟，近年來黨內不敢有個兩岸路線大辯論。

蔡惠萍為國民黨電視政見會媒體代表提問人之一，她指出，根據台灣民意基金會9月最新民調，賴清德總統滿意度是38%、不滿意度將近47%，國民黨支持度25%，民眾黨則是20%，但弔詭的是，民眾對執政的滿意度雖低，卻未能轉化為對在野黨支持的動能，這也是國民黨在野之後長期面臨的困境，試問各位候選人有怎樣的看法，又如何提出解方？

第一個回答的蔡志宏表示，這的確是一個警訊，所以他當選後首要認為就是要改革年輕化、數位化、AI化，要重用年輕人，同時要重視黨員意見，尤其現在面對兩岸問題、美國關稅及晶片五五分的危機，將督促立法院推動相關法案再造台灣經濟奇蹟。

張亞中認為「這是非常嚴肅的問題」，首要問題還是國民黨密室操作、老態龍鍾，制度完全亂七八糟，形象無法改變；第二當然是史觀問題，過去面對去中國化、二二八及白色恐怖等非事實論述都不敢碰；最後則是兩岸問題，這幾年卻不敢有個大辯論做決定。

鄭麗文則說，她近日到處拜訪政商界前輩，但更重要是今天國家風雨飄搖，如何能化解仇恨團結台灣？重中之重是兩岸和平，沒有和平，年輕人沒有未來，難道要一整代年輕人變炮灰？未來除要組影子內閣，更要重用年輕人，讓國民黨成為穩定發展的永續力量。

卓伯源指出，制度面將推「百萬黨員回娘家」，並讓各級黨組織首長全面民選；另也要擦亮國民黨招牌，像參選人郝龍斌、羅智強公然期約賄選，而他們也確實做到了，現在政見會8場變3場，有電視辯論會也取消，連今天唯一政見發表會都不參加，差點破局。

國民黨主席選舉今舉行電視政見發表會。記者李成蔭／攝影
國民黨 政見發表會 年輕人

