賴清德、徐榛蔚同框視察馬太鞍溪 後年底將蓋超級大堤

行車注意！國道6號測速取締「誇張新地點曝光」 警證實、車友1招反制

2026年九合一藍禮讓白？鄭麗文：該讓就要讓 不能整碗捧去

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席選舉政見發表會下午在台北舉行，黨主席候選人鄭麗文出席。記者林伯東／攝影
國民黨主席選舉政見發表會下午在台北舉行，黨主席候選人鄭麗文出席。記者林伯東／攝影

國民黨主席選舉10月18日舉行，國民黨今下午舉辦電視政見說明會。在線上搜題環節，被問到2026年選舉藍白議員席次矛盾怎解？縣市首長是否會禮讓？候選人鄭麗文說，如果有人選最能代表藍白勝選，自然應該毫無保留支持，因此「該讓就要讓，沒有說又要藍白合又要整碗捧去，」這就沒誠意。

鄭麗文指出，在2026年選舉地方議員提名，她會高度尊重地方議長、副議長，以及議會黨團，他們最深入熟悉了解地方生態，才不會在提名過程中拖垮藍白議會席次。除了現任優先，保留給新人最適當空間，最後的藍白合遊戲規則，還是要在雙方遵守遊戲規則下來完成地方縣市議員提名。

縣市長部分，鄭麗文說，除了現任優先，藍白如果只有一人有意願，自然全力支持，若兩黨都有意願，就要通過初選機制產生最適合的候選人，既然是最能代表藍白選贏的人選，自然應該毫無保留全力支持，因此該讓就要讓，沒有說又要藍白合又要整碗捧去，這就沒誠意，也對白不夠尊重。

鄭麗文說，藍白雙方一開始接觸時就應該開誠布公，互相尊重理解，且一定要貼合選區的政治生態，不能想當然耳、高高在上，脫離草根與現實，這是最要不得的。

