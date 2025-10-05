鄭麗文公職分攤金爭議 前黨工籲國民黨中央公布歷年繳交狀況

國民黨主席候選人鄭麗文被爆擔任立委期間欠繳公職分攤金，選主席前才補繳完成，引發爭議。國民黨前副秘書長張雅屏今天呼籲國民黨中央，公布歷年黨公職人員募款責任額及繳交狀況，不宜針對特定對象做攻擊。

張雅屏指出，國民黨過去有黨產時代，沒有什麼黨公職人員的募款責任額問題。但2016年民進黨利用國民黨中央選舉因換柱而大敗，國民黨立委僅35席，當時民進黨強力通過違法違憲的黨產條例，凍結國民黨的帳戶。

張雅屏說，當時洪秀柱擔任主席，啟動海內外的特別黨費，以及參考民進黨的募款責任額制度，於中常會通過募款責任額的辦法，其中黨主席一年的責任額是1000萬元，但其他收繳率非常低，立院黨團當年很反彈。因此有個原則，地方相關公職人員責任額於地方留用，甚至立院黨團的部分也比照「自募自用」來辦。

張雅屏說，如今看到有提到募款責任額的問題，呼籲黨中央應把這些黨公職人員歷年募款責任額繳交狀況都公布出來，不宜針對特定對象做攻擊。何況在每任黨主席承諾的事情，往往後任不認帳是國民黨最惡質的文化之一。

他提到，自己在面對2014年屏東縣長文宣案的政治官司時，2017年簽呈核可由黨部承擔的民事賠償責任，甚至2020年協調會確認的事情，迄今都仍未完全落實。