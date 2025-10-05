2028年大選防兩個太陽願釋兵權？鄭麗文：不預設兩人有矛盾

國民黨主席選舉10月18日改選，黨中央今舉辦電視政見說明會。對於媒體提問，2028年總統選舉時，是否會釋出兵權給總統候選人？黨主席候選人鄭麗文表示，未來一定跟總統候選人充分溝通理解互補，不預設兩人會有齟齬、矛盾。候選人張亞中主張，黨主席任期應與總統同步，他會交出兵權給總統當選人統一指揮。

張亞中指出，4年前他參加黨主席選舉時就承諾，黨主席與總統候選人兵權必須一致，才會避免雙頭馬車，若他擔任黨主席，會把所有兵權交給總統候選人，由對方統一指揮。至於兵權取決於總統候選人如何認定，包括秘書長、他認為什麼就是什麼。

張亞中說，如果總統認為工作太忙，不想擔任黨主席，2028年5月20日總統當選人可指定一人擔任黨主席，理念跟制度才是團結最好的方法，不要迷信哪個黨主席會大公無私。

鄭麗文說，未來提名的各級候選人，應該要有公開公平的遊戲規則才能順利提名才能服眾。「尊重制度，與黨主席個人意志無關，」從現在開始，過程中必須跟所有黨內同志長期有效的溝通，了解彼此想法狀態，在重大主張上隨時聲援支援。

鄭麗文認為，未來黨主席跟總統候選人應該充分溝通理解互補，有很多工作為了保護總統候選人，恐怕還是黨主席最適合出面。未來她一定高度尊重、保護總統候選人、尊重制度，不應該預設兩人一定有齟齬或矛盾。

候選人蔡志弘說，如果他擔任黨主席，會努力打贏2026年九合一選戰，讓縣市長席次大幅增加。如果2028年大選輸了，他承諾將辭職重新選舉黨主席；若贏，也希望到時候經由制度選出的新任總統候選人，能與黨主席合而為一。

候選人卓伯源說，他很早就聲明自己要當造王者、不參選2028年大選，合格的造王者首先要有選舉、操盤經驗，必須要維持龐大選戰機器正常運作；未來他會擔任總統候選人的最佳執行長（CEO）。