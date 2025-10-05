鄭麗文要選主席才補繳公職分攤金？ 李德維：認知上有差距

國民黨主席候選人鄭麗文被爆擔任立委期間欠繳公職分攤金，選主席前才補繳完成引發爭議，鄭麗文陣營代表人、前立委李德維說明，這完全是錯誤認知、惡意中傷。當時是鄭麗文當黨團幹部時以相關費用為黨團人員加薪，也獲當時黨中央同意，所以應該是認知上有差距；此次鄭麗文參選也獲黨中央發給合格證明，外界不用以訛傳訛。

鄭麗文爭議連環爆，除昔日野百合夥伴陳尚志昨爆鄭邀吃「狗肉」過往外，還有國民黨中評委向媒體表示，鄭麗文在不分區立委任內的黨公職分攤金，選黨主席前才繳清，不夠格當黨主席。國民黨秘書長黃健庭今受訪時證實，鄭麗文領表參選主席前來繳清公職分攤金。

鄭麗文今於國民黨主席電視政見說明會前媒體聯訪環節時並未回應，由李德維回應。李表示「這完全是錯誤認知」，這是惡意中傷的傳言，其實事情非常簡單，鄭麗文過去在擔任國民黨立法院黨團書記長的時候，當時為了替黨團無法加薪的問題找解方，所以當時曾上過簽文，把相關應該募集的費用移轉到黨團來使用。

李德維指出，當時的國民黨主席江啟臣、秘書長李乾龍對此都是同意的，後來的主席對該簽文並無做任何改變，所以這部分應該是認知上的差距，也許有人認為後來的主席不一定同意，但實際上並沒有推翻過去的公文，所以事實就是當時鄭麗文應該繳納的黨公職分攤金是絕對沒有問題的。