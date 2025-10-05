國民黨主席政見會登場 聚焦黨務改革

中國國民黨主席選舉政見發表會下午在台北舉行，黨秘書長黃健庭與候選人卓伯源、鄭麗文、蔡志弘及張亞中會議開始前一同合影。不過，台北市前市長郝龍斌及立委羅智強因赴花蓮慰問災民，未能出席，政見會出現「六缺二」的情況。

根據流程，候選人於中午12時至12時30分陸續抵達會場，由黃健庭親自迎接並引導入席。政見發表會共分四階段進行：第一階段為候選人申論，每人發言5分鐘；第二階段由三家媒體代表提問，候選人每次回答3分鐘；第三階段採線上蒐題，從網路票選出聲量最高的6題，由候選人抽籤作答，每人回答1題、發言3分鐘；最後一階段為總結發言，每人5分鐘。