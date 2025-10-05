快訊

見馬太鞍溪橋遭沖毀…傳劉世芳開會「呵呵笑」？災變中心聲明回應

搭公車「善意一腳」 助輪椅翁感動9萬人…高中生嚇一跳：沒什麼啦

中秋連假慘成暑假 國中生曝「22項回家作業」太崩潰：請大家要活著

國民黨主席政見會登場 聚焦黨務改革

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
國民黨主席選舉政見發表會下午在台北舉行，黨主席候選人卓伯源（左至右）、鄭麗文、蔡志弘、張亞中，一同合影。記者林伯東／攝影
國民黨主席選舉政見發表會下午在台北舉行，黨主席候選人卓伯源（左至右）、鄭麗文、蔡志弘、張亞中，一同合影。記者林伯東／攝影

中國國民黨主席選舉政見發表會下午在台北舉行，黨秘書長黃健庭與候選人卓伯源鄭麗文蔡志弘及張亞中會議開始前一同合影。不過，台北市前市長郝龍斌及立委羅智強因赴花蓮慰問災民，未能出席，政見會出現「六缺二」的情況。

根據流程，候選人於中午12時至12時30分陸續抵達會場，由黃健庭親自迎接並引導入席。政見發表會共分四階段進行：第一階段為候選人申論，每人發言5分鐘；第二階段由三家媒體代表提問，候選人每次回答3分鐘；第三階段採線上蒐題，從網路票選出聲量最高的6題，由候選人抽籤作答，每人回答1題、發言3分鐘；最後一階段為總結發言，每人5分鐘。

此次政見會聚焦於黨務改革及2026地方布局等議題，候選人將藉此闡述未來黨的方向與願景，爭取黨員支持。

國民黨主席選舉政見發表會下午在台北舉行，國民黨秘書長黃健庭（中）與黨主席候選人卓伯源（左至右）、鄭麗文、蔡志弘、張亞中，一同合影。記者林伯東／攝影
國民黨主席選舉政見發表會下午在台北舉行，國民黨秘書長黃健庭（中）與黨主席候選人卓伯源（左至右）、鄭麗文、蔡志弘、張亞中，一同合影。記者林伯東／攝影
國民黨主席選舉政見發表會下午在台北舉行，黨主席候選人卓伯源（左至右）、鄭麗文、蔡志弘、張亞中，一同合影。記者林伯東／攝影
國民黨主席選舉政見發表會下午在台北舉行，黨主席候選人卓伯源（左至右）、鄭麗文、蔡志弘、張亞中，一同合影。記者林伯東／攝影

政見發表會 黃健庭 鄭麗文 卓伯源 國民黨 蔡志弘

延伸閱讀

鄭麗文被爆欠繳公職分攤金 黃健庭證實：選前才繳清

羅智強：鄭麗文輕忽立委建議 真當主席如何服眾？

急召國民黨主席候選人代表討論 黃健庭：8場政見會改3場

影／國民黨主席改選辯論突喊卡 鄭麗文：遊戲規則勿因人更改

相關新聞

鄭麗文被爆欠繳公職分攤金 黃健庭證實：選前才繳清

國民黨主席候選人鄭麗文爭議連環爆，除昔日野百合夥伴陳尚志昨爆鄭邀吃「狗肉」過往外，還有國民黨中評委向媒體表示，鄭麗文在不...

鄭麗文要選主席才補繳公職分攤金？ 李德維：認知上有差距

國民黨主席候選人鄭麗文被爆擔任立委期間欠繳公職分攤金，選主席前才補繳完成引發爭議，鄭麗文陣營代表人、前立委李德維說明，這...

2028年大選防兩個太陽願釋兵權？鄭麗文：不預設兩人有矛盾

國民黨主席選舉10月18日改選，黨中央今舉辦電視政見說明會。對於媒體提問，2028年總統選舉時，是否會釋出兵權給總統候選...

國民黨主席電視政見會下午2時登場 郝龍斌、羅智強缺席

國民黨主席選舉10月18日登場，國民黨主辦的電視政見說明會今下午2時登場。不過，台北市前市長郝龍斌、立委羅智強已宣布因花...

羅智強：鄭麗文輕忽立委建議 真當主席如何服眾？

國民黨主席競選政見會由8場縮減為3場，候選人之一、前立委鄭麗文不滿。國民黨主席候選人羅智強今天表示，多位國民黨立委連署建...

【專家之眼】國民黨主席參選人 誰認真當造王者？

健全民主政治，需要有競爭力的反對黨。最近國民黨主席選舉熱鬧有餘，多數參選人明示暗示自己將扮演一個稱職無私的造王者角色。然...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。