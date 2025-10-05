鄭麗文被爆欠繳公職分攤金 黃健庭證實：選前才繳清

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
針對國民黨中央將討論因花蓮災情，取消黨舉辦的政見發表會，參選黨主席的鄭麗文呼籲黨中央，遊戲規則不要因為個別候選人的行程更改。記者胡經周／攝影
針對國民黨中央將討論因花蓮災情，取消黨舉辦的政見發表會，參選黨主席的鄭麗文呼籲黨中央，遊戲規則不要因為個別候選人的行程更改。記者胡經周／攝影

國民黨主席候選人鄭麗文爭議連環爆，除昔日野百合夥伴陳尚志昨爆鄭邀吃「狗肉」過往外，還有國民黨中評委向媒體表示，鄭麗文在不分區立委任內的黨公職分攤金，選黨主席前才繳清，不夠格當黨主席。國民黨秘書長黃健庭今受訪時證實，鄭麗文領表參選主席前來繳清公職分攤金。

媒體報導，曾任黨務主管的國民黨中評委指，鄭麗文2020年2月1日至2024年1月31日任黨不分區立委，依黨內規每年應繳150萬元（4年共600萬元）公職責任額供黨務使用，鄭麗文卻拖延不繳，直到要選主席才補繳。得知金額不少，鄭還問黨工，能否用助理費支出折扣應繳分攤金。

黃健庭今受訪時證實，鄭麗文在黨主席江啟臣、朱立倫任內未繳清公職分攤金。細節他不清楚，但鄭領表前有來繳清。國民黨文傳會主委林寬裕補充，鄭麗文9月時才向黨中央表示，願意認養2名黨團助理，但這有符合黨內規定，在正式領表前結清。

