國民黨主席電視政見會下午2時登場 郝龍斌、羅智強缺席

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席選舉競爭激烈，台北市前市長郝龍斌、立委羅智強已宣布因花蓮災情不會出席，今日政見會將出現六缺二局面。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席選舉10月18日登場，國民黨主辦的電視政見說明會今下午2時登場。不過，台北市前市長郝龍斌、立委羅智強已宣布因花蓮災情不會出席，今日政見會將出現6缺2局面。

原訂昨日在中天電視台舉辦的國民黨主席選舉電視辯論會與今日黨中央舉辦的電視政見說明會，羅智強與郝龍斌因赴花蓮慰問災民宣布不出席。經協調，國民黨決定原訂8場分區政見發表會，縮減為3場，保留台北、台中、高雄等場次；電視政見發表會則照常舉行。

根據流程，候選人將於當日中午12時至12時30分陸續抵達，由秘書長黃健庭迎接引導。第一階段為申論，每人發言5分鐘；第二階段為三家媒體提問，每次回答3分鐘；第三階段為線上蒐題，從網路篩選聲量較高題目共6題，由候選人抽籤決定答題，每人回答1題，發言3分鐘。第四階段結論，每人發言5分鐘。

政見說明會於TVBS 56頻道播出，並於中國國民黨FB、YT直播，原訂下午5時結束，因有候選人缺席，時間可能有所調整。

對於黨中央縮減政見發表會場次，候選人鄭麗文表達非常遺憾，認為是扼殺與黨員溝通機會。不過，候選人羅智強質疑，如果鄭麗文還沒有當選黨主席，就開始輕忽國民黨立法院兄弟姐妹們的真心建議，當選黨主席後如何服眾？如果為了當黨主席，可以不顧災民和人民的感受，這樣的黨主席他寧可不當。

政見發表會 國民黨 羅智強 鄭麗文 郝龍斌 電視辯論

