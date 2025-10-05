羅智強：鄭麗文輕忽立委建議 真當主席如何服眾？

國民黨主席競選政見會由8場縮減為3場，候選人之一、前立委鄭麗文不滿。國民黨主席候選人羅智強今天表示，多位國民黨立委連署建議停辦辯論、關心花蓮，鄭麗文還沒當選就可以輕忽立委建言，若真的當選如何服眾？國民黨今天下午要舉辦唯一一場主席候選人電視政見會，羅智強說，不會出席電視政見會，會在花蓮和災民站在一起。

國民黨主席選舉於10月18日投票，因應花蓮堰塞湖洪災，國民黨中央昨天與6位候選人代表會商，裁示8場政見發表會縮減為3場，改為北、中、南各辦一場。鄭麗文說，珍惜每次向黨員報告的機會，取消會讓人覺得非常突兀。

羅智強提醒鄭麗文須「察納雅言，苦民所苦」，19位國民黨日前呼籲停止黨主席辯論、關心花蓮災情，鄭麗文沒有理會令人遺憾，和另外3位候選人依然堅持參加電視政見會。

羅智強表示，目前民調最高的是鄭麗文，未來非常有可能成為國民黨主席。如果鄭麗文還沒當選主席就開始輕忽國民黨立委的真心建議，當主席後如何服眾？如何帶領各立委？這些立委都經過民選洗禮，非常知道選民的心聲，這次也是在情在理、真心地為國民黨好。

羅智強指出，連中華民國總統選舉，也最多辦2場電視辯論會，黨主席選舉有需要辦到6場嗎？更何況是在花蓮發生重大災害的時候。他昨天在災區接到民眾反映「我們在受苦，你們在辯論，能看嗎？」，當中很多長期是國民黨支持者直呼失望，他聽了也萬分的羞慚和難過。

羅智強還說，目前已有3場辯論、1場彰化自辦的政見會，各候選人第2場的內容就已經跟第1場沒分別，到第3場時，更有候選人為博取眼球而砲火四射、黨內互打，國民黨立委們若不是看到逆轉大罷免的氣勢正被多到離譜的「黨主席選舉辯論」消磨殆盡，又何必站出來講話？

羅智強表示，昨天有很多立委跟他通話，他們說：「強哥，為了國民黨、為了立法院的兄弟姐妹，也為了鄭麗文，你應該要站出來說話。」希望鄭麗文和今天堅持出席政見會的黨主席參選人們能聽到同黨立委的肺腑之言、災民的心聲。