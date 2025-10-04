國民黨主席政見會 8場剩3場

國民黨主席選舉於十月十八日投票，因應花蓮洪災，國民黨中央昨天與六位候選人代表會商，裁示八場政見發表會縮減為三場，改為北、中、南各辦一場。今天的電視政見會則照常舉行。

黨中央決定今天電視政見會照常舉行，但郝龍斌、羅智強昨天已宣布，不會出席今天的電視政見會。今年黨主席選舉黨中央舉辦唯一一場電視政見會，將出現六缺二的場面。

羅智強在前天率先宣布不參加昨天、今天的電視辯論會及電視政見會。他表示，辯論加上政見說明會有十四場，比總統規格還多，太多場次不利於現在社會氛圍，目前已辦三場電視辯論，各候選人都非常用心準備及陳述，剩下就交給黨員決定。

國民黨立委羅廷瑋等藍委前晚呼籲，黨主席候選人應暫停辯論，優先關心花蓮災民。郝龍斌昨天一早表達支持與感謝。他表示，在九二七中天辯論前，他就公開呼籲，應該終止後續辯論與政見會，心力用在花蓮救災，才能讓黨與社會連結。他昨天前往花蓮並夜宿，因此婉拒昨、今兩天兩場電視辯論會及政見會。

國民黨中央昨下午緊急召集各候選人委任代表與會，討論八場政見發表會是否停辦。六位候選人代表與黨中央經討論，會議主席、秘書長黃健庭宣布會議結論，八場政見會縮減為三場，分別是十月七日在台中，十月十二日在台北，十月十三日在高雄。

鄭麗文代表李德維表示，最後結論是黨中央做決定，而非六位候選人決定，若是六位候選人有任何一位認為不宜更動的話，就不應更動。鄭麗文說，個別候選人是否參加黨辦的政見發表會，這是個別候選人的權利，百分百尊重，但直接與黨員面對面溝通，這是非常寶貴的經驗，珍惜每次向黨員報告的機會，取消會讓人覺得非常突兀。

張亞中表示，國民黨如果做不到救災與民主兼顧，未來如何帶領台灣，衝破困境？蔡志弘說，他支持黨中央的決定。